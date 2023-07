Lannert erleichtert 1860-Suche nach einem Bär-Nachfolger

Der große Aderlass beim TSV 1860 München macht sich insbesondere in Abwehr und Angriff bemerkbar. Der nahende Abgang Christopher Lannerts könnte Geld für einen neuen Stürmer in die Kassen spülen.

Die Liste der Abänge in diesem Sommer beim TSV 1860 München ist lang - und könnte bald um einen weiteren Namen erweitert werden. Christopher Lannert verließ das Trainingscamp der Löwen bereits am Sonntagnachmittag, der 25-jährige Rechtsverteidiger steht in Verhandlungen mit Liga-Konkurrent Arminia Bielefeld.

Ein Jahr nach seinem Wechsel vom SC Verl zu den Löwen, bei denen er nicht vollends überzeugen könnte (29 Einsätze, vier Assists), geht es für den gebürtigen Münchner Lannert zurück nach Ostwestfalen. Eine gute Lösung aus Münchner Sicht, denn nach dem millionenschweren Abgang Landro Morgallas zu RB Salzburg wird auch der Lannert-Transfer Geld in die Kassen des TSV spülen, der sich intern auf die Fahnen geschrieben hat, effektiver zu arbeiten - sportlich wie wirtschaftlich.

Aderlass in der Abwehr: Mankowski ein Kandidat

Die Ablöse für den noch bis 2024 gebundenen Lannert wollen die Münchner reinvestieren. Zum einen in einen Nachfolger für die dünn besetzte Verteidigung, aus der zuvor neben Lannert und Morgalla bereits Semi Belkahia (Bielefeld), Yannick Deichmann (Ingolstadt) und Marius Willsch (Karrierende) wegfielen. Ein Nachfolgekandidat ist Alexander Mankowski (22) vom österreichischen Zweitligisten Floridsdorfer AC, ein Mann für die Innenverteidigung.

Zum anderen müssen die Einnahmen genutzt werden, um die Lücke zu schließen, die Marcel Bär mit seinem ablösefreien Wechsel zu Erzgebirge Aue hinterlassen hat. Der Abgang des 31-Jährigen, der in der Saison 2021/22 mit 21 Toren Drittliga-Torschützenkönig wurde, wiegt schwer in München.

Etaterhöhung hilft bei der Stürmersuche

Trainer Maurizio Jacobacci machte jüngst keinen Hehl daraus, dass man sich intensiv mit einer Nachfolgelösung für Bär beschäftigt. Weder Fynn Lakenmacher noch Meris Skenderovic ist zuzutrauen, den Verlust gänzlich aufzufangen, daran ändert wohl auch die Verpflichtung Tarsis Bongas nichts - die Ausbeute bei den Tests gegen Wasserburg (0:0) und den SV Ried (0:3) spricht eine eindeutige Sprache.

"Man sieht, wie wichtig ein Stürmer ist", sagte Jacobacci, der einen schnellen, ballsicheren Wühler sucht: "Ich hoffe, in den nächsten Tagen tut sich etwas." Was den Löwen nebst Transfererlösen die Suche erleichtern könnte: "Wir haben den Etat um eine halbe Million Euro erhöht", so Aufsichtsratsvorsitzender Saki Stimoniaris. Nach kicker-Informationen von 4,5 auf 5 Millionen Euro.