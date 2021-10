Keitel: "Ich will Stammspieler werden"

Verletzungsbedingt hatte der defensive Mittelfeldspieler die ersten Spiele der neuen U 21 verpasst, jetzt greift Freiburgs Yannik Keitel mit viel Rückenwind aus dem Klub an.

Drei U-21-Länderspiele hat er bereits auf dem Konto, doch die absolvierte Yannik Keitel noch mit der vorigen Generation. Nachdem der Freiburger verletzungsbedingt den Auftakt der neuen Mannschaft in San Marino (6:0) und Lettland (3:1) verpasst hatte, greift der Sechser nun wieder an und will sich wie in Freiburg auch in der U 21 durchsetzen.

Unter einem neuen Chefcoach. "Ich freue mich, wieder dabei zu sein", sagt Keitel, "schade, dass Trainer Stefan Kuntz nicht mehr dabei sein kann, aber mit Toni di Salvo haben wir einen super neuen Cheftrainer, den wir auch schon kennen, deswegen hat sich da nicht so viel verändert."

Neu ist allerdings Keitels Handynummer, deswegen erreichte di Salvos Nominierung zunächst einen falschen Adressaten. "Die WhatsApp ging an meine Mutter, sie hat mir dann erzählt, dass ich nominiert bin, das war ganz witzig", verrät Keitel, der seinen Schwung aus Freiburg mitnehmen und auf die U 21 übertragen möchte. "Mein Ziel ist es auf jeden Fall zu spielen", versichert Keitel, auf dessen Position zuletzt Hoffenheims Angelo Stiller Pluspunkte sammelte, "wir sind gut gestartet mit zwei Siegen, jetzt versuchen wir, uns von Lehrgang zu Lehrgang als Team zu entwickeln, mal sehen, wohin unser Weg führt."

In Freiburg hat sich das Eigengewächs zuletzt immer mehr in den Vordergrund gespielt, gleich in fünf der ersten sieben Saisonspielen stand der 21-Jährige in der Startelf der Breisgauer und hat somit seinen Anteil an dem famosen Start. "Wir haben beim SC ein super Teamgefüge, deswegen sind wir gut eingespielt und haben einen tollen Teamgeist", erklärt Keitel, "ich versuche, Woche für Woche meine Leistung abzurufen und mitzuhelfen zu Gesamtergebnis und bin sehr froh, so viel Spielzeit sammeln zu können.

"Stammspieler und Verantwortung übernehmen"

Vollends etabliert sieht sich der aufstrebende Profi deswegen noch nicht. "Ich will Stammspieler werden, das ist mein Fokus." Folgerichtig auch in der U 21. "Klar will ich Verantwortung übernehmen als einer der Älteren, ich habe ja auch schon einige Erfahrungen sammeln können", sagt Keitel, der seine auf 1,86m verteilten 85 Kilo zielführend einzusetzen weiß. "Ich komme schon über meine Physis und versuche, viele Zweikämpfe zu gewinnen, den Spielaufbau zu gestalten und dem Team Stabilität zu geben."

Das will er gerne in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen zeigen. Am kommenden Donnerstag spielt die DFB-Auswahl in Paderborn (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen das bislang ebenfalls zweimal siegreiche Team aus Israel. "Ein spannendes Spiel, da können wir uns auf einen echt guten Gegner freuen, wollen aber natürlich den nächsten Sieg einfahren", so Keitel. Fünf Tage später steht dann in Ungarn das nächste Auswärtsspiel an (17.30 Uhr in Szeged).