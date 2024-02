"Keine leichte Entscheidung": Kiels Urgestein Siedschlag kündigt Karriereende an

Bei Holstein Kiel wird nach Saison-Ende eine Ära zu Ende gehen: Tim Siedschlag, mit kurzer Unterbrechung seit 2005 im Klub und dreimaliger Aufstiegsheld, setzt ab Sommer Prioritäten abseits des Fußballs.

Als Tim Siedschlag im Sommer 2005 den SV Tugendorf verließ, um in die U 19 von Holstein Kiel zu wechseln, ahnte er wohl nicht, welch tiefe sportliche Verbindung er mit den Störchen eingehen werden würde. Bis auf ein Jahr beim Lokal-Rivalen VfB Lübeck in der Saison 2010/11 trug der heute 36-Jährige durchweg das Trikot der Störche. Seit 2018 als Führungsspieler der U 23, die in der Regionalliga Nord antritt. Doch im Sommer hört Siedschlag auf, zumindest mit leistungsorientiertem Fußball.

"Die dreifache Belastung aus Referendariat, Fußball und Familie ist sehr intensiv. Dementsprechend wurde es jetzt mit dem Alter Zeit, eines der drei Dinge zu streichen und ich habe mich für den geliebten Fußball entschieden. Das war natürlich keine leichte Entscheidung nach allem, was ich mit dem Verein in den letzten Jahren erleben durfte", verrät der angehende Lehrer und fügt bei: "Allerdings passt der Zeitpunkt gut, weil wir mit der U 23 nochmal eine starke Saison spielen und ich so einen schönen Abschluss haben kann."

Denkbar, wenngleich ambitioniert, dass Siedschlag im kommenden Mai einen weiteren Aufstieg im Kieler Trikot feiern darf, denn die Reserve der KSV Holstein belegt aktuell Platz 2 mit sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Hannover 96 II. Mit der ersten Mannschaft der Kieler schaffte Siedschlag 2016/17 den Sprung von der 3. Liga in die 2. Bundesliga. Den Aufstieg von der Regionalliga in die Drittklassigkeit feierte er mit den Störchen 2009 und 2013.