Keine Angst vor Speedy Gonzales

Der Optimismus von kicker-Kolumnist Bob Hanning in Bezug auf die deutsche Nationalmannschaft ist ungebrochen. Argentinien sah er hilflos, an Serbien glaubt er auch im Hauptrundenfinale.

Klare Angelegenheit: Bob Hanning schreibt in seiner Kolumne über das Argentinien-Spiel. imago images

Oh weh, mir tun die Argentinier wirklich leid! Hilflos, kopflos, orientierungslos. Der erste deutsche Gegner in der Hauptrunde wirkte im Angriff wie ein Geisterfahrer auf der Autobahn. Die DHB-Auswahl hat dieses Mal aber auch gut verteidigt. Im Grunde hätte ich den Fernseher nach zehn Minuten ausmachen können, denn das Spiel war längst entschieden.

Gut gefallen hat mir das Tempospiel über die beiden Außen Lukas Mertens und Patrick Groetzki. Auch Juri Knorr hat mich wieder überzeugen können. Andreas Wolff wirkt besonders angestachelt, wenn Joel Birlehm so gut hält. Unser zweiter Torhüter zwingt Andi ein Stück weit zu solchen Höchstleistungen.

Ich kann keinem Sportfan übel nehmen, wenn er in der Halbzeit ausgeschaltet hat. Aber wer von der deutschen Mannschaft so überzeugt ist wie ich, der ist aus gutem Grund dabeigeblieben. Das hat Spaß gemacht, man konnte das Spiel bis zur letzten Minute genießen. Dass wir nach der Pause lediglich acht Gegentore schlucken mussten, wollen wir nicht nur der mangelnden Qualität der Argentinier zuschreiben.

Im Fußball Weltmacht, aber im Handball stagniert Argentinien

Denn wir müssen unserer viel gescholtenen Abwehr, die versucht hat, 60 Minuten konsequent zu decken, einfach auch mal ein Lob aussprechen. Argentinien ist im Fußball eine Weltmacht, das muss man akzeptieren. Im Handball ist die Entwicklung stagnierend.

Am Samstag geht es jetzt gegen die Niederländer - frei nach dem Motto: Speedy Gonzales. Das wird eine andere Geschwindigkeit. In unserer aktuellen Form ist unser vorzeitiger Einzug ins Viertelfinale aber durchaus im Bereich des Möglichen.

Was ich gestern Abend zudem auch nochmal bestätigt bekommen habe: Mit unserem Füchse-Torhüter Dejan Milosavljev ist Serbien ein ernstzunehmender Gegner. Sie hatten Norwegen beim 28:31 länger am Rande einer Niederlage. Ich glaube, dass Niederlande sogar die nächsten beiden Spiele - also gegen uns und die Serben - nicht gewinnen wird.

