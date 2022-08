Kein großer Name, kein Elfmeter? Verl-Trainer kritisiert Schiedsrichter

Die Last-Minute-Niederlage gegen 1860 München hat sich der SC Verl in erster Linie selbst zuzuschreiben. Das weiß auch der Trainer - und trotzdem gab es Kritik in Richtung Schiedsrichter.

Nach nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen steht der SC Verl sofort wieder unter Zugzwang. "Wir können mit Druck gut umgehen", verwies Trainer Michel Kniat nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen 1860 München auf das Happy End mit dem Klassenerhalt am letzten Spieltag der vergangenen Saison.

Allerdings waren die Probleme der Verler gegen Sechzig erneut offensichtlich: Fehlende Durchschlagskraft im Angriff gepaart mit einem Aussetzer in einer Schlüsselszene in der Defensive kosteten dem über 75 Minuten ebenbürtigen SCV in der Nachspielzeit einen verdienten Punkt.

In der Schlussviertelstunde fehlten die ausgewechselten angeschlagenen Achsenspieler Daniel Mikic und Tom Baack enorm. Hinzu kam das fehlende Quäntchen Glück beim Zweikampf zwischen SCV-Angreifer Joel Grodowski und seinem Ex-Teamkollegen Christopher Lannert im Löwen-Strafraum. "Er trifft mich unten am Bein, sodass es für mich ein Elfmeter war", so Grodowski.

Wir haben dieses Jahr noch keine 50:50-Situation für uns bekommen. Michel Kniat

Der Pfiff des Schiedsrichters (Felix Bickel) blieb aber aus. Aus Sicht von Kniat eine Fehlentscheidung. Der Trainer vermutete bei "MagentaSport" sogar mangelndes Standing: "Viel Ball war da nicht dabei. Ich glaube, wir haben dieses Jahr noch keine 50:50-Situation für uns bekommen. Aber ist ja klar, wenn man die Mannschaft mit weniger Standing ist, dass man sich als Schiedsrichter davon beeinflussen lässt."

Im Gegenzug fiel das 0:1 nach Vorlage von Lannert. In der Nachspielzeit, wieder ein später Gegentreffer. "Das geht mir allmählich auf den Sack, aber ich kann es nicht mehr ändern", haderte Kniat. Besser machen kann es sein Team im Auswärtsspiel beim ebenfalls noch sieglosen VfB Oldenburg am kommenden Sonntag.