Kein FIFA 24? Infantino nennt Zeitraum für neues FIFA-Spiel

Im Rahmen seiner Wiederwahl zum FIFA-Präsidenten hat sich Gianni Infantino zum kommenden Videospiel des Weltverbandes geäußert. Brisant: Es soll erst 2024 kommen - möglicherweise also nicht zur Saison 23/24.

FIFA geht - EA SPORTS FC kommt. Dass die von EA SPORTS entwickelte Fußball-Simulation künftig anders heißt, ist seit langer Zeit bekannt. Der Grund dafür: Die FIFA und der Publisher gehen getrennte Wege.

Der frisch erneut gewählte Präsident des Weltverbandes, Gianni Infantino, kündigte schon damals an, das "beste für Spieler und Fußballfans verfügbare Spiel" zu entwickeln. Fast ein Jahr ist seit diesen Worten vergangen. Passiert ist seit dem nicht viel - außer der Weg ins Web 3.0.

FIFA 24 erst zur Winterpause oder doch erst FIFA 25?

Nach seiner Wiederwahl hat sich Infantino nun erneut über das kommende Videospiel des Weltverbandes geäußert. Neben den oben bekannten Worten verkündete er einen groben Zeitplan, wann der Konkurrent zu EA SPORTS FC erscheinen soll: Die FIFA führe "derzeit Gespräche mit führenden Spieleherstellern, Medienunternehmen und Investoren über die Entwicklung eines neuen großen FIFA-Simulationsfußballspiels für 2024."

2024 - das heißt, dass EA SPORTS zum Start der Spielzeit 2023/2024 lediglich von Konamis eFootball und UFL Konkurrenz bekommt. Ob nach der Winterpause FIFA 24 erscheint, bleibt offen. Möglich ist es auch, dass der Weltverband erst mit FIFA 25 loslegt. Dafür spricht eine Aussage, die er laut Martyn Ziegler, Sportjournalist der "New York Times" getätigt hat: "Das neue FIFA-Spiel - FIFA 25, 26, 27 und so weiter - wird immer das beste Spiel für jedes Mädchen oder jeden Jungen sein, wir werden sehr bald Neuigkeiten dazu haben", zitiert Ziegler Infantino in einem Twitter-Post.

Außerdem heißt es, dass für das "dritte Quartal" eine "Reihe neuer Spiele, die keine Simulationen sind" geplant sind. Dabei wagt die FIFA einen Schritt in die Vergangenheit, denn das erste erscheinende Projekt soll sich um die Weltmeisterschaft in Katar drehen.

Infantino verlängert mit EA - für ein Spiel

Darüber hinaus sprach die FIFA dem bisherigen Herausgeber EA SPORTS eine "kurzfristige Verlängerung aus, um noch in diesem Jahr einen neuen FIFA-23-Titel auf den Markt zu bringen." Dieser solle "zum ersten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer und Frauen in einer Ausgabe enthalten", so Infantino.

EA wird 2023 also eine weitere FIFA-Version veröffentlichen, mutmaßlich zur Frauen-WM. Darüber hinaus spricht die Lizenzverlängerung ebenfalls dafür, dass die FIFA erst mit FIFA 25 die Konkurrenz zu EA SPORTS sucht. Wie Ziegler weiter berichtet, habe EA SPORTS sogar eine monetäres Angebot der FIFA abgelehnt, auch kommendes Jahr weiter den FIFA-Titel zu tragen.

Wer das Konkurrenzprodukt zu EA SPORTS FC für die FIFA entwickeln wird, ist noch offen. Mit 2024 konnte Infantino immerhin ein grobes Datum nennen. Dass es aber nicht turnusmäßig im Spät-Sommer 2023 erscheinen wird, klingt eher wie ein Rückschlag.