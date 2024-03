Karabatics Hollywood-Ende? Das sind Frankreichs Herausforderer bei Olympia

Bei seinen "Heimspielen" in Paris will Nikola Karabatic seine einzigartige Karriere mit einem Paukenschlag beenden. Elf Teams haben allerdings etwas dagegen - darunter auch die deutsche Mannschaft, die in Topf drei gelandet ist.

Das Olympia-Ticket hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft seit dem vergangenen Wochenende in der Tasche. Mehr oder weniger souverän löste der Europameister von 2016 beim Qualifikationsturnier in Hannover neben den von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson betreuten Kroaten seine Fahrkarte für Paris.

Im Stade Pierre-Mauroy wird es vordergründig darum gehen, den Gastgeber irgendwie zu stoppen. Frankreich ist bei Olympischen Spielen mittlerweile traditionell eine Macht: Gold bei den Spielen 2008 in Peking, Gold bei den Spielen 2012 in London, Silber bei den Spielen 2016 in Rio und Gold bei den Spielen 2020 in Tokio. Wer also soll Les Experts überhaupt aufhalten?

Zumal die französische Mannschaft ihrem langjährigen Superstar Nikola Karabatic, der in seiner einzigartigen Karriere Titel um Titel sammelte, ein gebührendes Karriereende bescheren will. Bei der Europameisterschaft in Deutschland im vergangenen Januar glückte den Franzosen Teil eins der "Vereinbarung".

Umso motivierter dürften allerdings allen voran die Dänen das Turnier in Paris angehen. Der Olympiasieger von 2016 und Silbermedaillengewinner von 2020 unterlag Frankreich im EM-Finale in Köln durchaus überraschend mit 31:33 nach Verlängerung.

Nur Ungarn bleibt dem DHB-Team definitiv "erspart"

Doch welche Hürden gibt es auf dem Weg zur Goldmedaille zu überwinden? Am 16. April findet in der französischen Hauptstadt die Auslosung der Vorrundengruppen des olympischen Handballturniers statt.

Dann werden die zwölf teilnehmenden Nationen auf sechs Töpfe à zwei Mannschaften aufgeteilt. Weltmeister Dänemark, Ausrichter und Titelverteidiger Frankreich sowie Schweden als EM-Bronzemedaillengewinner waren aus Europa direkt qualifiziert. Deutschland, Spanien, Kroatien, Ungarn, Slowenien und Norwegen lösten ihr Ticket im zweiten Anlauf über eines der drei Qualifikationsturniere. Dazu kommen Afrikameister Ägypten, Panamerikameister Argentinien sowie Asienmeister Japan.

Zu Wochenbeginn hat die IHF die Auslosungstöpfe veröffentlicht. Das DHB-Team befindet sich gemeinsam mit Ungarn in Topf 3, ein Duell mit den Magyaren wird es also - im Gegensatz zur EM - vorerst nicht geben. Dafür sind Duelle mit Dänemark oder Spanien (Topf 1), Kroatien oder Norwegen (Topf 2), Slowenien oder Frankreich (Topf 4), Schweden oder Ägypten (Topf 5) und Argentinien oder Japan (Topf 6) möglich.

Gespielt wird bei Olympia (25. Juli bis 11. August) in zwei Sechsergruppen, die jeweils vier besten Mannschaften der zwei Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Die Auslosungstöpfe im Überblick:

Topf 1: Dänemark/Spanien

Topf 2: Kroatien/Norwegen

Topf 3: Ungarn/Deutschland

Topf 4: Slowenien/Frankreich

Topf 5: Schweden/Ägypten

Topf 6: Argentinien/Japan