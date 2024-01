Hanning widerspricht Gislason: "Wir haben sie nur viel zu wenig genutzt"

4:29Deutschland ist im EM-Halbfinale an Dänemark gescheitert. Dabei beeindruckten mit Renars Uscins und am Ende auch Nils Lichtlein zwei U-21-Weltmeister. Die Kritik von Bundestrainer Alfred Gislason an fehlender Breite im deutschen Kader kann kicker-Kolumnist Bob Hanning auch deswegen nicht nachvollziehen.