Handball-Deutschland jubelt: Mit Sieg gegen Österreich zu Olympia

Deutschland und Österreich lieferten sich in der Qualifikation in Hannover ein Endspiel um einen Platz im Handball-Turnier bei Olympia 2024. In einem packenden Schlagabtausch behielt das DHB-Team die Nerven, verteidigte die Führung und jubelte nach 34:31 (18:15) Erfolg über das Ticket nach Paris.

Deutschlands Handballer konnten am Ende jubeln Sascha Klahn