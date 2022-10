Kapitän Friedl und Groß fehlen Werder in Paderborn

Bremens Coach Ole Werner wird in Paderborn umbauen müssen. Zwei Stammspieler stehen nämlich nicht zur Verfügung.

Fehlen in Paderborn: Marco Friedl (li) und Christian Groß. IMAGO/Nordphoto

Kapitän Marco Friedl steht aufgrund von Adduktorenproblemen nicht zur Verfügung, Christian Groß fällt krankheitsbedingt aus, teilten die Bremer am Dienstag mit. "Bei beiden gehen wir davon aus, dass sie voraussichtlich am Samstag in Freiburg wieder zur Verfügung stehen", erklärt Cheftrainer Ole Werner.

Für das DFB-Pokalspiel am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Paderborn reicht es allerdings nicht. Das heißt, dass Coach Werner zwei seiner Stammkräfte wegfallen. Zwei andere Akteure sind derweil mit dabei: "Leo Bittencourt und Milos Veljkovic sind wieder fit", teilte der Coach auf der Pressekonferenz am Montag mit.

Der Serbe dürfte zurück in die Startelf kehren und zusammen mit Amos Pieper und Niklas Stark die defensive Dreierkette bilden. Bei Bittencourt muss man sehen, wie fit er nach seiner Krankheit bereits wieder ist und ob es für die Startelf reicht. Die Sechser-Position von Groß dürfte Ilia Gruev einnehmen, Jens Stage könnte dann auf der Acht beginnen.