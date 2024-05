Kann Dresden den Samstag zum Dienstag machen?

Den Aufstieg hat Dynamo Dresden nicht mehr in der eigenen Hand, Interimstrainer Heiko Scholz (58) hat die Hoffnung trotzdem noch nicht aufgegeben. Auch im Hinblick auf das Saisonfinale pocht die SGD auf ein Erfolgserlebnis.

Mit dem 2:1 im Landespokal-Halbfinale in Zwickau war der Einstand von Dynamos Trainer-Trio um Heiko Scholz geglückt, in der Liga warten die Dresdener dagegen weiterhin auf einen Sieg. Das Ende des vergeblichen Wartens soll im Optimalfall am Samstagnachmittag in Haching (14 Uhr, LIVE! bei kicker) eintreten - und wäre in gleich mehrfacher Hinsicht von großer Bedeutung.

Letzter Ligasieg vor über zwei Monaten

Gegen "eine sehr gute Mannschaft" aus Oberbayern, die "sehr griffig" ist, "gute Standards und viele Flanken, auch von den Außenverteidigern schon aus dem Halbfeld" schlägt, steht der derzeitige Tabellenfünfte aus Sicht seines Interimstrainers vor einer "schweren Aufgabe."

Über zwei Monate liegt der letzte Drittligasieg Dynamos mittlerweile zurück - auf das 2:1 gegen 1860 München am 8. März folgten sieben sieglose Partien. Es brauche nun dringend "wieder mal das Gefühl, einen Sieg in der Liga einzufahren oder ein gutes Spiel abzuliefern und zu punkten", meint Scholz.

Viel "Feuer" im Dynamo-Training

Positiv stimmt den 58-Jährigen, der sich "hier natürlich pudelwohl" fühlt und sich einen Verbleib im Verein durchaus vorstellen kann, die "intensive Trainingswoche", die hinter seiner Mannschaft liegt. Insbesondere beim "Elf-gegen-elf" am Dienstag "war Feuer drin", was den Coach jedoch auch zum Nachdenken anregt. "Am Dienstag habe ich gesagt: 'Mensch Jungs, warum spielt ihr am Samstag nie so wie am Dienstag?' Da mache ich mir manchmal einen Kopf, wieso das nie auf das Spiel übertragen wird."

In der Liga können seine Spieler ihr Können noch zweimal unter Beweis stellen, am 25. Mai gastiert dann Erzgebirge Aue zum Landespokal-Finale im Rudolf-Harbig Stadion. Und "vielleicht haben wir noch zwei Spiele mehr, ich glaube ja immer noch dran, dass das Glück irgendwann noch zu uns kommt", gibt sich Scholz hoffnungsvoll, der die Hoffnung auf die Relegation noch nicht ganz aufgegeben hat.

Auch Platz 4 wäre ein Erfolg - Oehmichen darf auf Startelf hoffen

Da Dynamo für Rang 3 jedoch die beiden verbleibenden Spiele in Haching sowie gegen Duisburg gewinnen und zugleich auf eklatante Patzer von Jahn Regensburg und Rot-Weiss Essen hoffen müsste, gilt dieser Traum als nahezu unerfüllbar. Stattdessen würde dann der vierte Tabellenplatz wieder enorm an Bedeutung gewinnen, der - ebenso wie ein Triumph im Landespokal - die Qualifikation für den DFB-Pokal bedeuten würde. "Deswegen", führte der SGD-Trainer aus, "habe ich gesagt, wir schenken hier nichts ab, schon alleine wegen des Tabellenplatzes."

Weiterhin nicht zur Verfügung stehen Scholz am Samstagnachmittag die Langzeitverletzten Tobias Kraulich (Oberschenkel), Manuel Schäffler (Hüfte), Kyrylo Melichenko (Knie), Tom Berger (Knochenriss) und Lucas Cueto. Neben Youngster Dmytro Bogdanov, der bei der A-Jugend spielen wird, ehe er zur ukrainischen U-17-Auswahl reist, muss außerdem Dennis Borkowski aufgrund von Übelkeit aussetzen. Beim 20-jährigen Eigengewächs Jonas Oehmichen könnte es derweil sein, "dass er auch von Anfang an spielt."