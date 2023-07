Kamadas Traum geplatzt? Milan holt Bayern-Schreck Chukwueze

Die AC Mailand setzt in diesem Sommer weiter auf Spieler mit Highspeed: Die Verpflichtung von Villarreals Stürmer Samu Chukwueze (24) wurde nun offiziell - und dürfte Folgen für Daichi Kamada (26) haben.

Die AC Mailand bastelt weiter an der Mannschaft, die in der kommenden Saison zurück an die Spitze der Serie A sprinten soll. Tempo ist dabei das Stichwort: Nach den bereits feststehenden Transfers von Sprintern wie Christian Pulisic oder Noah Okafor wurde nun der Deal mit Samu Chukwueze offiziell.

Der Nigerianer wechselt vom FC Villarreal zu Milan, das eine Sockelablöse von rund 20 Millionen Euro zahlen soll - acht Millionen Euro an Boni könnten noch hinzukommen. Beim letztjährigen Champions-League-Halbfinalisten erhält Chukwueze einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2028. In Mailand trägt er künftig die Rückennummer 21, die in der Vergangenheit unter anderem Zlatan Ibrahimovic und Andrea Pirlo gehörte.

Chukwueze kommt mit der Erfahrung von 155 La-Liga-Einsätzen (21 Tore, 18 Vorlagen), neun in der Champions League (zwei Treffer) und 20 in der Europa League (zwei Tore, fünf Assists) nach Mailand. Speziell mit einem seiner zwei Treffer in der Königsklasse machte der pfeilschnelle Konterspieler in der Saison 2021/22 auf sich aufmerksam: Mit seinem späten 1:1-Ausgleichstreffer (88. Minute) in München besiegelte er Bayerns Champions-League-Aus im Viertelfinale.

Auch zwischenzeitliche Avancen aus Saudi-Arabien ließen Chukwueze bei seinem Ziel, sich den Rossoneri anzuschließen, offenbar kalt. Mit Blick auf den Kader von Milan dürfte es künftig eine noch schlechtere Idee als ohnehin schon sein, der Mannschaft von Trainer Stefano Pioli Platz zum Kontern zu geben.

Wo landet Kamada im Sommer?

Einer, der nicht optimal in dieses Konzept gepasst hätte, muss seinen Milan-Traum nun wohl begraben. Nach übereinstimmenden italienischen Medienberichten bedeutet die Verpflichtung von Chukwueze eine endgültige Absage an Daichi Kamada. Der 29-malige japanische Nationalspieler (sechs Tore), dessen Vertrag bei Eintracht Frankfurt im Sommer ausgelaufen war, wurde kurz nach Saisonende als heißer Kandidat in Mailand gehandelt.

Seine Suche nach einem neuen Arbeitgeber geht also weiter. Ein Verbleib in der Bundesliga scheint nach aktuellem Stand ausgeschlossen, mit Atletico Madrid und Lazio Rom wurde der Offensivspieler jüngst in Verbindung gebracht - Ausgang offen.