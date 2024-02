Kalou: "Das war der größte Moment meiner Karriere"

Seine Karriere lässt Salomon Kalou (38) aktuell in Dschibuti ausklingen. Im Rahmen des Afrika-Cup sprach der ehemalige Hertha-Angreifer unter anderem über den Champions-League-Sieg im "Finale Dahoam" - und verriet, dass es nicht der größte Erfolg seiner Karriere war.

Aus Abidjan berichtet Michael Bächle

Ja, er spielt noch. In Dschibuti. Beim dortigen Meister AS Arta/Solar7 lässt Salomon Kalou (38) seine Karriere ausklingen. Der Verein aus dem ostafrikanischen Land versucht mithilfe eines Investors, ehemalige afrikanische Weltklassespieler zu verpflichten. Das Ziel: Mehr Aufmerksamkeit für den Fußball auf dem Kontinent. Ein Anliegen, das Kalou auch als Botschafter des afrikanischen Fußballverbandes CAF verfolgt. In dieser Rolle sprach er am Mittwoch in einer Medienrunde über ...

... das bisherige Turnier: Es ist der beste Afrika-Cup, den der CAF bis jetzt organisiert hat. Es gibt viele Überraschungen, die großen Favoriten sind schon raus. Nigeria ist wieder zurück. Aber das wichtigste ist: Die Elfenbeinküste ist noch dabei.

... die Chancen der ivorischen Mannschaft auf den Titel: Warum nicht? Nach den ersten Spielen hätte niemand gedacht, dass wir jetzt in dieser Position sind. Ich hoffe für meine Brüder in der Nationalmannschaft, dass sie es ins Finale schaffen. Das Turnier ist zwar schon jetzt ein Erfolg, aber mit der Elfenbeinküste im Finale wäre es unglaublich.

... die veränderten Vorzeichen nach dem Sieg gegen Senegal: Wir dürfen jetzt nicht in Begeisterung verfallen, sondern müssen bleiben, wer wir sind. Es ist jetzt wichtig, dass die Spieler nicht zu viel Selbstvertrauen bekommen. Wir müssen unseren Weg weitergehen, Schritt für Schritt. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie jeden schlagen kann. Ich hoffe, dass meine Brüder auch am Samstag gegen Mali den nötigen Mut haben.

... die vielen Favoritenstürze bei diesem Turnier: Das zeigt, dass sich der afrikanische Fußball auf vielen Ebenen weiterentwickelt - auf struktureller Ebene, auf organisatorischer Ebene, auf athletischer Ebene. Das ist auch deshalb wichtig, weil wir so den jungen Spielern zeigen können, dass man nicht zwischen Fußball und Ausbildung wählen muss.

... die Bedeutung von Bildung im afrikanischen Fußball: Bildung und Sport gehören zusammen. Ich hatte eine Karriere auf hohem Niveau und mein Talent hat mich weit gebracht, aber Bildung kann dich im Leben noch weiter bringen.

... die Herausforderung für junge Spieler, beides unter einen Hut zu bringen: Es ist keine Herausforderung, wenn es gut organisiert ist. Ich hatte das Glück, in ein Nachwuchsleistungszentrum zu kommen, in dem auf beides Wert gelegt wurde. Mir hat das sehr geholfen. Und ich wusste, dass der Moment kommen wird, an dem ich wissen muss, wie man überhaupt lebt. Denn das lernt man nicht nur durch den Sport.

... den Sieg mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup 2015: Das war der größte Moment meiner Karriere. Mit der Trophäe in die Elfenbeinküste zurückzukehren und mit der gesamten ivorischen Bevölkerung zu feiern, das war wunderschön.

... den Champions-League-Sieg mit Chelsea im "Finale Dahoam" 2012: Auf Vereinsebene war das mein schönstes Erlebnis. Die Champions League ist ein Wettbewerb, der viele junge Afrikaner inspiriert. Alle träumen davon, ihn irgendwann einmal zu gewinnen. Für mich war es eine Ehre, ein Teil dieser Träume sein zu können.