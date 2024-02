Finals beim Afrika-Cup seit 2000: Immer wieder Elfmeterschießen

2000: Kamerun gegen Nigeria

Ein damals 18-jähriger Samuel Eto'o führte Kamerun mit vier Treffern, wie Mannschaftskollege Patrick M'Boma, zum Titel in Ghana und Nigeria. Beim Finale in Lagos brachte Eto'o sein Team in Führung, nach dem 2:2 durch Nigerias Okocha geht es jedoch in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Dort gewannen die "Unbezähmbaren Löwen" mit 4:3. AFP via Getty Images