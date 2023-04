Kämna beendet Giro-Generalprobe als Sechster

Auf einem sechsten Gesamtrang hat Lennard Kämna seine Generalprobe für den Giro d'Italia bei der Tour of the Alps beendet.

Der 26 Jahre alte Bora-hansgrohe-Profi schloss am Freitag das anspruchsvolle fünftägige Rennen in Italien mit 45 Sekunden Rückstand auf den britischen Gesamtsieger Tao Geoghegan Hart ab. Kämna hatte am Mittwoch auf der dritten Etappe auf dem Monte Baldo am Gardasee seinen ersten Saisonsieg gefeiert.

Den Tagessieg der Schlussetappe sicherte sich nach 144,5 Kilometern von Cavalese nach Brunico der Brite Simon Carr als Solist. Den Sprint der Verfolger gewann Carrs EF-Education-EasyPost-Teamkollege Georg Steinhauser und sorgte am Schlusstag für einen deutschen Achtungserfolg. Mit Kämnas Teamkollege Florian Lipowitz fuhr ein weiterer Deutscher als Vierter in die Top-10. Das gute deutsche Ergebnis komplettierte Juroi Hollmann (Movistar) auf dem elften Platz.

Der 106. Giro d'Italia startet am 6. Mai mit einem Einzelzeitfahren in Fossacesia Marina.