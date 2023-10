Milinkovic-Savic verschätzt sich zweimal: Juve gewinnt Derby della Mole

Juventus hat den Rückstand auf Inter verkürzt. Beim 2:0 im Derby gegen Torino profitierten die Bianconeri von zwei Fehlern des Gästetorhüters Milinkovic-Savic.

Nach dem Patzer von Inter (2:2 gegen Bologna) hatte Juventus im Derby della Mole die Chance, den Abstand auf die Nerazzurri auf einen Zähler zu verringern.

Das Derby begann für die Elf von Massimiliano Allegri, der den verletzten Chiesa durch Weah ersetze und ansonsten Kostic sowie Miretti anstelle von Fagioli und Cambiaso aufbot, vermeintlich perfekt. Kean nagelte den Ball bereits in der fünften Minuten unter die Latte. Der Jubel dauert allerdings nicht lange an, da der Angreifer bei Weahs Zuspiel im Abseits stand.

In der Folge zog sich Juve zurück und überließ dem Stadtrivalen den Ball. Da dieser trotz der Überlegenheit kaum Gefahr ausstrahlte, entwickelte sich ein biederer erster Durchgang. Obwohl die Hausherren nach einer knappen halben Stunde aktiver wurde, ging es folgerichtig torlos in die Kabinen.

Gatti jubelt über sein erstes Serie-A-Tor

Wie schon zu Beginn des ersten Durchgangs erwischte Juve nach dem Wiederanpfiff einen Blitzstart. Nachdem Torino-Schlussmann Milinkovic-Savic an einer Eckballflanke vorbeigeflogen war, staubte letztlich Gatti zum 1:0 ab (47.) - erneut verstummte der Jubel, weil Schiedsrichter Davide Massa auf Abseits entschied.

Nach gut vierminütiger Überprüfung durch den VAR revidierte der Referee aber die Entscheidung und Gatti durfte sich nachträglich über sein erstes Serie-A-Tor freuen.

Eine Viertelstunde nach der Führung war die Partie schon entschieden. Nachdem Milinkovic-Savic zunächst einen Kopfball von Milik noch über die Latte gelenkt hatte (60.), nickte der Angreifer die anschließende Ecke ins Netz (62.) - erneut unter mithilfe des Gästetorhüters, der sich beim Herauskommen wieder verschätzte.

Juve zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor

Da die Hausherren anschließend in den Verwaltungsmodus schalteten und Il Toro erst kurz vor dem Ende ein wenig Gefahr ausstrahlte - Zapata köpfte in die Arme von Szczesny (88.) und Sanabria verpasste per Fallrückzieher um wenige Zentimeter das Tor -, blieb es beim 2:0.

Damit gewann die Allegri-Elf zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor und schob sich auf einen Punkt an den aktuellen Spitzenreiter Inter heran. Milan könnte allerdings heute Abend mit einem Sieg in Genua die Tabellenführung übernehmen. Auf die AC treffen die Bianconeri nach der Länderspielpause am 24. Oktober (20.45 Uhr). Torino hingegen blieb zum dritten Mal in Serie torlos und steckt im Mittelfeld der Tabelle fest.