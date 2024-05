Juve-Coach Allegri bedroht einen Journalisten: Fristlose Entlassung droht

Obwohl Juventus Turin das Pokalfinale gewann, leistete sich Trainer Massimiliano Allegri gleich mehrere Ausraster. Offenbar prüft Juve nun sogar die Möglichkeit einer fristlosen Entlassung.

Allegri verlor schon vor dem Schlusspfiff des Pokalfinals in Rom die Nerven. In der Nachspielzeit flog der Juve-Coach wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Platz, riss sich Sacko und Krawatte vom Leib und schrie den vierten Offiziellen sowie das Publikum an. Dafür war ihm eine Sperre von zwei Spielen sowie eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro erteilt worden. Die "Alte Dame" brachte den 1:0-Sieg dennoch über die Zeit.

Zum Thema Holt Juventus Thiago Motta? Allegri trotz Pokalsieg vor dem Aus

Doch Allegri war offenbar erst so richtig in Fahrt gekommen. Vor der Pressekonferenz begegnete er dem Chefredakteur der Tuttosport, den er bedroht, beschimpft und auch geschubst haben soll, wie Guido Vaciago preisgab. Der Coach soll nur mit Mühe von einer Vereinssprecherin zurückgehalten worden sein. Außerdem hatte Allegri Juves Sportdirektor Cristiano Giuntoli beschimpft und weggedrängt. Der italienische Fußballverband FIGC hat inzwischen Ermittlungen gegen Allegri eingeleitet.

Laut Informationen der Gazzetta dello Sport erwägt der Verein nun sogar eine fristlose Entlassung. Juves Anwälte prüfen, ob dies möglich sei. In diesem Fall würde der Klub sieben Millionen Euro netto plus zwei Millionen Boni einsparen, die Allegri noch zustehen, weil sein Vertrag noch bis 2025 läuft.

Thiago Motta als Nachfolger im Gespräch

Der Nachfolger steht offenbar auch schon in den Startlöchern. Thiago Motta heißt der Auserwählte, der ehemalige italienische Nationalspieler mit brasilianischen Wurzeln führte den FC Bologna überraschend in die Champions League. Hinter Juventus liegt hingegen trotz des Erfolg in der Coppa Italia eine durchwachsene Saison. In der Serie A liegt der Rekordmeister nur auf Rang vier, für die Königsklasse ist Juve zwei Spieltage vor Schluss aber bereits qualifiziert.