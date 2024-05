Holt Juventus Thiago Motta? Allegri trotz Pokalsieg vor dem Aus

Gerade erst triumphierte Juventus Turin in der Coppa Italia, Trainer Massimiliano Allegri steht dennoch vor dem Aus. Nach einer enttäuschenden Saison in der Serie A soll ihn Thiago Motta beerben, der mit dem FC Bologna für Furore sorgt.

Durch den 1:0-Sieg gegen Atalanta Bergamo sicherte sich Juventus Turin am späten Mittwochabend zum 15. Mal in der Vereinsgeschichte den Titel im italienischen Pokal. Jubelbilder kursierten im Anschluss an den Triumph, der allerdings nicht über eine durchwachsene Saison der Alten Dame hinwegtäuschen dürfte.

Mit der Meisterschaft hatten die Bianconeri auch in der aktuellen Saison nichts zu tun, vor dem letzten Spieltag liegt Juve bereits 25 Punkte hinter Meister Inter Mailand auf Rang vier. Besonders die jüngsten Ergebnisse - der letzte Ligasieg datiert vom 7. April (1:0 gegen die Fiorentina) - sorgen für Katerstimmung bei den Turinern.

Bologna liegt vor Juventus

Zwar wird man in der kommenden Saison nach einjähriger Abstinenz wieder an der Champions League teilnehmen, wird dort aber aller Voraussicht nach mit einem neuen Trainer an den Start gehen. Insbesondere mit dem Spielkonzept des aktuellen Chefs an der Seitenlinie, Massimiliano Allegri, ist man im Piemont unzufrieden, weshalb sich die Verantwortlichen laut Gazzetta dello Sport auf Thiago Motta als Nachfolger festgelegt haben.

Der 41 Jahre alte Ex-Profi (u. a. FC Barcelona, Inter Mailand, Paris St. Germain) trainiert mit dem FC Bologna aktuell das Überraschungsteam schlechthin in der Serie A. Bereits in der vergangenen Saison hat der 30-fache Nationalspieler Italiens die Rossoblu, die zuvor für gewöhnlich in der hinteren Tabellenhälfte landeten, auf Rang neun geführt. In der aktuellen Saison gelang Bologna gar der Sprung in die internationalen Ränge. In der Tabelle liegt das Team punktgleich vor Juventus auf Rang drei - mit einem von jungen Spielern gespickten Kader.

Direktes Duell am Montag

Junge Spieler hat auch Juventus zuhauf, allerdings trauen die Turiner Allegri (Vertrag bis 2025) deren Weiterentwicklung nicht zu. Stattdessen soll Thiago Motta ein neues Spielkonzept implementieren, gewünschte Verstärkungen trotz klammer Kasse erhalten - und bei Juventus einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit vorgelegt bekommen.

Ein Chance, die Sondierungsgespräche voranzutreiben, bietet sich übrigens am Montagabend. Dann gastiert Juventus am vorletzten Spieltag im direkten Duell um Platz drei bei Bologna (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).