Job in der Premier League: Glasner wird Trainer bei Crystal Palace

Die Premier League hat gerufen - und Oliver Glasner ist den Rufen gefolgt. Der Österreicher hat seine Auszeit beendet und wird Nachfolger von Roy Hodgson beim abstiegsgefährdeten Londoner Klub Crystal Palace.

Nach der offiziellen Verkündung am Montagnachmittag, dass Hodgson als Cheftrainer der Eagles zurücktritt, vergingen nur wenige Stunden, ehe der derzeitige Tabellen-17. der Premier League auch schon dessen Nachfolger vorstellte. Oliver Glasner hat bei den Londonern einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26 unterzeichnet.

Die Palace-Verantwortlichen um den Vereinsvorsitzenden Steve Parish "sind überzeugt, dass sein Ehrgeiz und seine aufregende und offensive Herangehensweise perfekt geeignet sind, um in der verbleibenden Premier-League-Saison und darüber hinaus das Beste aus unserer talentierten jungen Mannschaft herauszuholen."

Glasner, der für die Auswärtspartie am Montagabend in Everton (21 Uhr) aufgrund der Kurzfristigkeit noch nicht auf der Trainerbank Platz nehmen wird, freut sich derweil darauf, "mit der talentierten Mannschaft zu arbeiten, die Fans des Vereins kennenzulernen und die Atmosphäre im Selhurst Park zu erleben, von der ich schon so viel gehört habe." Bereits am Dienstag soll der Österreicher seine erste Trainingseinheit bei den Eagles leiten.

Erfolge mit der Eintracht - Fehlende Weiterentwicklung bei Palace

Über den LASK und den VfL Wolfsburg war Glasner 2021 bei Eintracht Frankfurt gelandet, das er als Nachfolger seines Landsmannes Adi Hütter zum Triumph in der Europa League und ins DFB-Pokalfinale führte. Die vergangene Saison beendete der gebürtige Salzburger mit der SGE auf Platz sieben. Nach seinem Abschied im vergangenen Sommer folgte eine Auszeit, die Glasner unter anderem mit einer Hospitanz bei den Golden State Warriors in San Francisco zu gestalten wusste.

Zuletzt trat Crystal Palace an den 49-Jährigen heran. Die Londoner kämpfen aktuell um den Verbleib in der Premier League, mit dem 76-jährigen Roy Hodgson fand die erhoffte Weiterentwicklung der Mannschaft nicht statt. Glasner soll Palace stabilisieren, zum Klassenerhalt führen und im besten Fall weiterentwickeln.