Weg für Glasner frei: Hodgson tritt bei Crystal Palace zurück

Crystal Palace vollzieht mit Verzögerung den erwarteten Trainerwechsel. Roy Hodgson ist am Montag zurückgetreten - Oliver Glasner hat seine Arbeit inoffiziell bereits aufgenommen.

In der vergangenen Saison hatte Roy Hodgson Crystal Palace vor dem Abstieg bewahrt, in dieser muss es ein anderer richten. Der 76-Jährige ist am Montag offiziell von seinem Traineramt zurückgetreten, nachdem sein Aus bereits in der vergangenen Woche erwartet worden war. Weil er jedoch im Training einen Schwächeanfall erlitten hatte und ins Krankenhaus gebracht worden war, verzögerten sich die Planungen.

Mit seinem Gesundheitszustand begründete Hodgson seinen Rücktritt indes nicht. "Ich verstehe, dass es angesichts der jüngsten Umstände für den Verein ratsam ist, vorausschauend zu planen. Deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, zurückzutreten, damit der Verein seine Pläne für einen neuen Trainer, wie für diesen Sommer vorgesehen, vorantreiben kann", lässt sich Hodgson vom Londoner Klub zitieren, der bestätigte, dass der einstige englische Nationaltrainer inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden sei und es ihm gut gehe.

Glasner beobachtete am Samstag bereits einen kommenden Gegner

In Oliver Glasner ist der Nachfolger längst gefunden, wenn auch noch nicht offiziell präsentiert. Der Österreicher, der 2022 mit Eintracht Frankfurt Europa-League-Sieger geworden und seit Sommer ohne Anstellung war, war am Samstag bereits bei Tottenhams Heimspiel gegen Wolverhampton (1:2) auf der Pressetribüne gesehen worden - die Spurs dürften am 2. März sein erster Auswärtsgegner als Premier-League-Trainer werden.

Podcast Kimmich-Krach und Tuchel-Thema - War's das für den FC Bayern? Die Pleitenserie des FC Bayern und die Folgen: Wer trägt die Schuld an der Misere des Rekordmeisters, wie geht es weiter mit Trainer Thomas Tuchel und welche Rolle spielt Joshua Kimmich? alle Folgen

Hodgson werde bei Palace, das er während der Vorsaison in seiner jahrzehntelangen Trainerkarriere bereits zum zweiten Mal übernommen hatte, "nie vergessen werden", betonte Klubboss Steve Parish. "Nach vier Jahren, in denen er den Verein Saison für Saison zum Klassenerhalt in der Premier League geführt hat, kam er vor fast einem Jahr erneut zu uns, um das Schiff zu stabilisieren, und er hat Wunder vollbracht. Dass er sich dann bereit erklärte, im Sommer weiterzumachen, spricht Bände über sein Engagement für unseren Klub. Ganz einfach: Dass wir weiterhin in der Premier League spielen, verdanken wir Roy." Zuletzt hatte es im Umfeld allerdings zunehmend Proteste gegen die Klubführung und Rufe nach einem Trainerwechsel gegeben.

Im Gastspiel beim FC Everton an diesem Montagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Palace den Vorsprung auf die Abstiegsränge vorübergehend auf sieben Punkte ausbauen will, wird Glasner wie erwartet noch nicht auf der Bank sitzen. Hodgsons bisherige Assistenten Paddy McCarthy und Ray Lewington springen ein.