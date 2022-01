Jetzt also doch: Giants entlassen Head Coach Judge

Am "Black Monday" hatte es Joe Judge noch nicht erwischt. Nun haben die New York Giants ihren Head Coach doch entlassen.

Nicht mehr Head Coach der New York Giants: Joe Judge. Getty Images

Es sei "im besten Interesse unserer Franchise, in eine andere Richtung zu gehen", wurde Giants-Präsident John Mara am Dienstagabend (Ortszeit) zitiert. Zunächst hatte es noch so ausgesehen, dass Judge trotz großer medialer Kritik seinen Posten für ein weiteres Jahr werde behalten dürfen. Den "Black Monday" als traditionellen Tag der NFL-Trainerentlassungen hatte der 40-Jährige noch überstanden, nur der ebenfalls heftig kritisierte General Manager Dave Gettleman war zurückgetreten.

Nun gaben die Verantwortlichen wohl doch auch ein Stück weit dem großen öffentlichen Druck nach, der sich aus Judges schlechter Bilanz in seinen zwei Jahren als Head Coach ergeben hatte. Nur zehn von 33 Spiele unter seiner Ägide konnten die Giants gewinnen, beim 7:22 im letzten Saisonspiel gegen das Washington Football Team war das Team vom eigenen Publikum ausgebuht worden. Vor allem eine Weiterentwicklung von Quarterback Daniel Jones war Judge nicht gelungen.

Judge hatte das Amt in New York 2020 angetreten. Zuvor war er Special Teams Coordinator bei den New England Patriots.

