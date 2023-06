Jeddeloh II holt Coach Riebau zurück

Key Riebau wird neuer Cheftrainer beim SSV Jeddeloh II und damit Nachfolger von Björn Lindemann. Für Riebau ist es die zweite Amtszeit im Ammerland.

Lange war die Stelle nicht vakant: Schon zwei Tage nach der Trennung von Björn Lindemann hat Regionalligist SSV Jeddeloh II mit Key Riebau einen Nachfolger präsentiert. Bereits von 2016 bis 2018 war der heute 33-Jährige beim SSV tätig, stieg damals die Regionalliga auf und zog erstmals in der Vereinsgeschichte in die DFB-Pokal-Hauptrunde ein. Zuletzt war Riebau, der auch schon in seiner aktiven Zeit für Jeddeloh in der Oberliga kickte, bis März Trainer beim Ligarvalen SV Atlas Delmenhorst, musste im Saisonendspurt wegen des ausbleibenden sportlichen Erfolgs aber gehen.

"Key kennt die Liga, das Umfeld und die Mannschaft genau. Er hat uns in den Gesprächen total überzeugt und hat ganz genaue Vorstellungen, wie er die Mannschaft ausrichten möchte", freut sich Olaf Blancke, der sportliche Leiter des SSV, in einer Pressemeldung des Vereins.

"Gibt sicherlich einfachere Konstellationen"

Der neue Coach hat derweil warme Worte für seinen Vorgänger übrig: "Ich habe immer einen guten und intensiven Austausch mit 'Linde' gepflegt. Deshalb gibt es sicherlich einfachere Konstellationen. Trotzdem freue ich mich auf die neue Aufgabe. Wir werden jetzt schnell die Kaderplanung vorantreiben. Hier wurde schon vieles vorbereitet. In wenigen Wochen startet die Vorbereitung und dann heißt es hart arbeiten", so Riebau in der Meldung. Die weiteren Positionen im Trainerteam sollen nun in enger Abstimmung neu besetzt werden.

In der abgelaufenen Spielzeit schaffte der SSV Jeddeloh II, wenn auch erst im Saison-Endspurt, den Regionalliga-Klassenerhalt. Grund für das lange Zittern war aber auch ein Abzug von drei Punkten aufgrund zu spät bezahlter Verbandsabgaben.