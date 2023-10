Tanaka-Doppelpack und Davies-Eigentor: Japan feiert deutlichen Sieg

Japan hat das Testspiel gegen Kanada mit 4:1 gewonnen. Bei allen Treffern der Hausherren war mindestens ein Legionär aus Deutschland beteiligt.

Im Test zwischen Japan und Kanada standen gleich drei Profis, die in Deutschland aktiv sind, von Beginn an auf dem Feld. Das Trio Tanaka (Düsseldorf), Asano (Bochum) und Davies (Bayern) sollte maßgeblich die Partie prägen. So brachte Tanaka sein Team bereits nach weniger als 120 Sekunden in Führung: Cornelius fälschte einen Distanzschuss des Mittelfeldspielers unhaltbar für Borjan ab.

Nachdem David bei einem Strafstoß an Osakos Fußparade gescheitert war (22.), sorgte eine Koproduktion aller drei Deutschland-Legionäre für das 2:0 - natürlich beteiligte sich Davies nur unfreiwillig an dieser Zusammenarbeit. Der Linksverteidiger schoss eine Flanke von Asano - der Außenspieler war von Tanaka eingesetzt worden - ins Gesicht von Borjan, von dem der Ball dann ins Netz prallte.

Tanaka jagt den Ball rechts oben ins Eck

Nur kurze Zeit später profitierten die Gastgeber erneut von einem Fehler eines Kanadiers. Johnston verlor als letzter Mann den Ball an Asano, der auf Torschütze Nakamura querlegte (42.).

Der zweite Durchgang begann dann wie der erste: Mit einem frühen Tor von Tanaka, der zuletzt bei der Fortuna häufig nur noch eingewechselt wurde. Der Mittelfeldspieler jagte die Kugel vom Elfmeterpunkt rechts oben in die Ecke (49.). Anschließend flachte die Partie ein wenig ab - auch, weil beide Trainer munter durchwechselten.

Japan testet am Dienstag gegen Tunesien

Den Schlusspunkt setzten dann aber nicht die Japaner, sondern die Gäste: Hoilett, einer von den zahlreichen Jokern, staubte zum 1:4-Endstand ab (89.).

Japan erzielte damit im fünften Testspiel in Folge mindestens vier Treffer. Die offensive Wucht bekam unter anderem Deutschland vor etwas mehr als einem Monat im letzten Spiel unter Hansi Flick zu spüren (4:1).

Am Dienstag bestreiten die Samurai Blue ihr zweites Testspiel der laufenden Länderspielperiode. Um 12.10 Uhr deutscher Zeit gastiert Tunesien, das heute mit 0:4 Südkorea unterlag, in Kobe.