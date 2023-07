Doppelschlag binnen zwei Minuten: Japanerinnen nach Sieg gegen Costa Rica auf Achtelfinal-Kurs

Nach dem furiosen 5:0 über Sambia überzeugte Japan auch gegen Costa Rica. Zwei Tore binnen zwei Minuten brachten die Favoritinnen auf die Siegerstraße, der Achtelfinal-Einzug ist nur noch Formsache. Costa Rica wartet derweil weiter auf den ersten WM-Sieg der Geschichte.

Die Ausgangslage vor dem zweiten Spieltag in Gruppe C hätte unterschiedlicher kaum sein können. Japan, Weltmeister 2011, konnte nach dem klaren 5:0-Auftaktsieg über Sambia bereits die K.-o.-Phase so gut wie klar machen, die Costa Ricanerinnen, die in ihrer WM-Geschichte noch kein Tor erzielten geschweige denn einen Punkt holten, standen nach dem 0:3 gegen Spanien vor dem frühen Aus.

Die Vorzeichen waren klar - und so entwickelte sich wie erwartet eine einseitige Begegnung. Die Japanerinnen, bei denen Trainer Futoshi Ikeda Miyake, Sugita, Hayashi und Naomoto für Ishikawa, Nagano, Endo und Doppeltorschützin Miyazawa brachte, setzten ihre Gegnerinnen von Beginn an unter Druck. Costa Rica, von Trainerin Amelia Valverde auf zwei Positionen verändert (Guillen und Granados für del Campo und Gloriana Villalobos), war ausschließlich defensiv gefordert.

Früher Doppelschlag bringt Japan auf Kurs

Erste Annäherungen durch Kopfbälle von Tanaka (7.) oder Kumagai (12.) überstand der Underdog unbeschadet, dann nahmen sich Shimizu und Fujino das verdiente 1:0 gegenseitig vom Fuß (15.). Gut zehn Minuten später sollte das Tor dann aber doch fallen - Ex-Freiburgerin Naomoto traf per Flachschuss von links zur Führung (25.), die Fujino mit einem Schuss aus spitzem Winkel auf den kurzen Pfosten nur zwei Minuten später ausbaute.

Erst in der 30. Minute kam Costa Rica erstmals vor das gegnerische Tor, doch Yamashita konnte Herreras Abschluss parieren. Ansonsten spielten weiter nur die "Nadeshiko", allen voran Mittelstürmerin Tanaka kam immer wieder gefährlich vor das Tor. Es blieb jedoch beim 2:0-Pausenstand, den die Japanerinnen trotz weiterer guter Gelegenheiten durch Hayashi (47.), Ueki (65.) und abermals Hayashi (72.) auch im zweiten Durchgang nicht auszubauen wussten.

Kein wirkliches Aufbäumen Costa Ricas

Das war allerdings auch nicht zwingend nötig, denn von Costa Rica kam, abgesehen von einer Gelegenheit kurz nach Wiederanpfiff durch Gloriana Villalobos (53.) zu wenig, um die komfortable Führung Japans mit einem ersten WM-Tor noch einmal ins Wanken zu bringen.

Japan darf somit bereits so gut wie sicher für das Achtelfinale planen, denn selbst bei einem Sieg Sambias gegen Spanien spricht die Tordifferenz klar für die "Nadeshiko". Für Costa Rica ist das Turnier derweil so gut wie gelaufen, nur bei einem Sieg Sambias wäre ein Weiterkommen am letzten Gruppenspieltag noch möglich.

Dann darf man selbst gegen Sambia auf den ersten WM-Erfolg hoffen (Montag, 9 Uhr). Japan empfängt zeitgleich Spanien.