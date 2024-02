Janßen trotzt Personalmisere: "Die Jungs rotten sich zusammen"

Nach vielversprechendem Saisonstart ist Viktoria Köln in die unteren Tabellenregionen der 3. Liga abgerutscht - auch aufgrund zahlreicher Ausfälle. Trainer Olaf Janßen will trotzdem nicht Trübsal blasen.

Mit drei Niederlagen endete die jüngst beendete englische Woche denkbar schlecht für den FC Viktoria Köln, doch viel Zeit, die Niederlagen gegen Borussia Dortmund II (1:3), den MSV Duisburg (0:1) sowie im Landespokal bei Alemannia Aachen (0:2) aufzuarbeiten, blieb dem Team von Trainer Olaf Janßen nicht. Bereits am Mittwochabend steht die nächste Partie an - im Nachholspiel geht es gegen den 1. FC Saarbrücken (19 Uhr, LIVE! bei kicker).

Vor dem Spiel gab Janßen im Interview auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal zu, dass ihn die jüngste Misere "wurmt". "Aber ich finde, man muss schon mal genauer hingucken", forderte der Trainer und zielte dabei auf die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle ab, die die Kölner seit Monaten stets begleiten.

Starker Start - etliche Verletzungen

"Wir sind sensationell in die Saison gestartet, im Pokal weitergekommen und hatten tolle Auftritte in der Liga", erinnerte er sich an die beiden Auftaktsiege gegen Verl und Saarbrücken sowie den Erstrundensieg im DFB-Pokal gegen Bundesligist Werder Bremen. "Doch dann sind uns Spieler weggebrochen."

So fehlen mit Bryan Henning (Kruezbandriss) und Donny Bogicevic (Syndesmoseriss) bereits zwei "wirkliche Schlüsselspieler" seit längerem, auch auf Moritz Fritz (Meniskusverletzung) und Niklas May (Syndesmoseriss) muss Janßen schon seit längerem verzichten. "Für die Statik in unserer Mannschaft war das nicht förderlich."

Der sieht aus, als wäre ein Bus darüber gefahren. Olaf Janßen über Christoph Gregers Verletzung

Doch damit nicht genug: Auch auf David Philipp, der mit Adduktorenproblemen fehlt, oder Florian Engelhardt - einem Eigengewächs, das durch die Ausfälle seine Chance bekam, nun aber ebenfalls seit Jahresbeginn fehlte - musste Viktoria zusätzlich verzichten. Die Kirsche auf der Sahne: "Die beiden 'Unfälle' von Lars Dietz, der leider schwerste Gehirnerschütterung erlitten hat bei einem Zusammenprall, und jetzt am Wochenende Christoph Greger mit einem Einschlag in eine Bande: Der sieht aus, als wäre ein Bus darüber gefahren, mit einer Schulterprellung, Schürfwunden und einer riesigen Platzwunde am Knie, die genäht werden musste. Er wird auch wochenlang fehlen."

Die Realität: Fehlende Erfahrung und positionsfremde Spieler

Deshalb müsse er nun zum einen vermehrt auf junge Spieler setzen, in denen man zwar Potenzial sehe, bei denen man aber auch geduldig bleiben müsse, und zum anderen Akteure auf Positionen einsetzen, auf denen sie vorher noch nicht gespielt haben. "Da nehme ich das Beispiel vom Wochenende", sagt Janßen: "Simon Handle wieder, spielt diesmal auf der Sechs. Das war, glaube ich, die letzte Position außer Torwart, die er noch nicht gespielt hat."

Trotz allem will man sich in Köln-Höhenberg nicht hinter Ausreden verstecken. Janßen bedankte sich vielmehr für die "Top-Unterstützung" - aus dem Umfeld, aber auch vereinsintern. "Die Jungs rotten sich zusammen und sagen 'Jetzt erst recht'. Sie versuchen, unseren Plan umzusetzen und alles in die Waagschale zu werfen. Das ist die Situation und die nehmen wir an." Bedeutet auch in Hinblick auf das Heimspiel gegen den FCS: "Ich habe die große Hoffnung, dass keine weiteren Verletzten dazukommen und die Jungs am Mittwoch Vollgas geben."