Jakobsen siegt im Sprint - Kämna lauert als Zweiter

Auf der 2. Etappe bei Tirreno-Adriatico kam es nach 210 Kilometern von Camaiore nach Follonica zu einem Massensprint, den Fabio Jakobsen knapp für sich entschied. In der Gesamtwertung lauert der zweitplatzierte Lennard Kämna weiter auf seine Chance.

Lennard Kämna (Wedel) mischt beim einwöchigen italienischen Etappenrennen Tirreno-Adriatico weiter vorne mit. Der 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe erreichte das Ziel der 210 Kilometer langen zweiten Etappe von Camaiore nach Follonica mit dem Hauptfeld und verteidigte den zweiten Platz in der Gesamtwertung erfolgreich. Kämnas Rückstand auf den zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna (Italien/Ineos Grenadiers) beträgt nach dem starken Zeitfahren vom Vortag weiter 28 Sekunden.

Der Tagessieg beim "Rennen zwischen den Meeren" ging am Dienstag an Fabio Jakobsen. Der niederländische Europameister vom Team Soudal-Quick Step gewann den Massensprint vor Jasper Philipsen aus Belgien (Alpecin-Deceuninck) und Fernando Gaviria aus Kolumbien (Movistar). Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorious) belegte den sechsten Rang.

"Ich bin nicht so gut in die Saison gestartet wie letztes Jahr, aber die Kondition ist da, das Team gibt immer sein Bestes und ich tue das Gleiche", sagte Jacobsen nach seinem insgesamt 40. Sieg. "Man muss einfach auf eine Chance warten. Heute war wieder eine Chance, und hoffentlich können wir noch einige mehr nutzen."

Die dritte Etappe führt am Mittwoch über 216 Kilometer ohne große Schwierigkeiten von Follonica nach Foligno, sodass es erneut zu einem Sprint kommen könnte. Zum Ende der Woche mischen sich immer mehr Höhenmeter in die Abschnitte. Für Kämna und Co. wird es dann um den Gesamtsieg gehen.

2. Etappe Camaiore/Italien - Follonica/Italien (210,00 km):

1. Fabio Jakobsen (Niederlande) - Soudal Quick-Step 5:06:33 Std.; 2. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck + 0 Sek.; 3. Fernando Gaviria Rendon (Kolumbien) - Movistar Team; 4. Biniam Girmay Hailu (Eritrea) - Intermarché-Circus-Wanty; 5. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates; 6. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious; 7. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla; 8. Simone Consonni (Italien) - Cofidis; 9. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe; 10. Nacer Bouhanni (Frankreich) - Team Arkea-Samsic

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Filippo Ganna (Italien) - Ineos Grenadiers 5:19:01 Std.; 2. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 28 Sek.; 3. Magnus Sheffield (USA) - Ineos Grenadiers + 31; 4. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates + 34; 5. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 39; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 41; 7. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM; 8. Casper Pedersen (Dänemark) - Soudal Quick-Step + 47; 9. Wilco Kelderman (Niederlande) - Jumbo-Visma + 48; 10. Alexei Luzenko (Kasachstan) - Astana Qazaqstan Team