Jahns Super-Serie reißt - Ulm siegt auf der Alm - Sandhausen bleibt dran

Wegen eines Handelfmeters verlor Regensburg beim BVB II das Spiel und damit auch die Tabellenführung. Ulm siegte auf der Bielefelder Alm, Sandhausen bezwang Aue und ist festigte Platz vier. Ingolstadt und Münster spielten remis, während Freiburg in Unterhaching in die Röhre guckte.

Regensburg hadert mit Hand-Regel

Mit einem 2:0 in Mannheim hatte Dresden den Jahn am Dienstag in der Tabelle überflügelt, nun galt es für die auswärts bis dato ungeschlagenen Regensburger (7-3-0) bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zu antworten - keine leichte Aufgabe, denn der BVB hatte sich zuletzt formstark präsentiert, war viermal in Folge ungeschlagen geblieben (2-2-0). Auf dem Rasen neutralisierten sich beide Klubs dann auch lange Zeit, Dortmund hatte einen besseren Start, dann steigerten sich die Regensburger. Klare Chancen waren jedoch Mangelware.

Aufregung kam auf, als Schiedsrichter Felix Bickel auf Handelfmeter gegen Breunig entschied, nachdem dieser sich in einen Elongo-Yombo-Schuss geworfen hatte. Pohlmann war's egal, er brachte den BVB souverän per Strafstoß in Führung (67.). Das Gegentor hemmte die Gäste, die sich in der Folge schwertaten und am Ende die Heimreise mit leeren Händen antreten mussten. Nach der ersten Niederlage des Jahn nach 14 Ligaspielen in Folge rutschte dieser nun auf Platz der Tabelle ab.

Ulm hat wenig Mühe mit harmlosen Arminen

Verfolger Ulm war indes auf der Bielefelder Alm gefordert und legte bei den abstiegsbedrohten Zweitliga-Absteiger einen tollen Start hin: Gaal nutzte direkt den ersten Eckball zum 1:0 (10.). Anschließend hatte die abgeklärten Spatzen gegen offensiv harmlose Bielefelder leichtes Spiel. Zur Halbzeit gab es dann auch ein Pfeifkonzert für das Heimteam, das sich nach dem Seitenwechsel steigerte, höher anlief und insgesamt verbessert wirkte. Ulm hatte dennoch wenig Mühe, die Führung zu verwalten. In der vierten Minute der Nachspielzeit räumte Hannemann mit dem 2:0 sämtliche Restzweifel aus dem Weg.

Münster: Schlimmer Fehlpass folgt auf Traumstart

Auch Ingolstadt befindet sich noch in Sichtweite zu Platz drei, ließ beim 1:1 gegen Preußen Münster nun aber Federn. Münster erwischte im Audi-Sportpark einen perfekten Start und lag dank Grodowski bereits nach vier Minuten vorne. Anschließend hätten die Gäste nachlegen können, doch taten sie dies nicht, vielmehr luden sie den FCI zum Ausgleich ein: Bouchamas Katastrophenpass "veredelte" Testroet zum 1:1 (12.). Danach wurde es ein offenes Duell mit Chancen hüben wie drüben - aber ohne weitere Tore.

Sandhausen festigt Platz vier

Ebenfalls im erweiterten Verfolgerfeld tummeln sich Sandhausen und Aue, die im direkten Duell aufeinandertrafen und den Zuschauern am Hardtwald lange Zeit eher zähe Kost zumuteten. Den Heim-Fans schmeckte es trotzdem, denn Mühling brachte den SVS per Foulelfmeter (Pepic an Pink) in Führung (31.). In Hälfte zwei wurde es lebhafter, doch beide Torhüter zeigten sich in guter Form, sodass es letztlich beim 1:0 der Sandhäuser blieb, die dadurch Platz vier in der Tabelle festigten.

Fetsch beweist Köpfchen

Ganz unten im Keller findet sich der zu Hause noch sieglose SC Freiburg II wieder, im Breisgau dürfte man deshalb vielleicht sogar froh gewesen, auswärts ran zu müssen, hat man doch in der laufenden Saison auf fremdem Platz schon zweimal gewonnen. In Unterhaching tat sich der Sport-Club jedoch schwer und lag zur Pause bereits zurück: Skarlatidis hatte Fetsch nach 16 Minuten wunderbar bedient, der köpfte anschließend zum 1:0 ein. Danach hatten die Hachinger in einem eher schwachen Spiel keine große Mühe, die drei Punkte über die Runden zu bringen. Freiburg verliert das rettende Ufer allmählich so richtig aus den Augen.