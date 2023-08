Jahn Regensburg präsentiert Hottmann als Zwarts-Nachfolger

Der SSV Jahn Regensburg hat die freigewordene Stelle im Sturm umgehend geschlossen und Eric Hottmann verpflichtet. In der vergangenen Saison verhalf der Angreifer dem FC Energie Cottbus mit 17 Scorerpunkten zur Regionalliga-Meisterschaft.

Nur einem Tag nach dem Abgang von Joel Zwarts in Richtung 1860 München hat der SSV Jahn Regensburg schon einen Nachfolger für den Stürmer präsentiert. Eric Hottmann, in der vergangenen Saison noch für den FC Energie Cottbus aktiv, wechselt zum Zweitliga-Absteiger und unterschreibt bis 2025.

Der 23-Jährige, der in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet wurde und von der U 16 bis zur U 19 für Deutschland auflief, sammelte mit Sonnenhof Großaspach und Türkgücü München bereits Erfahrungen in der 3. Liga (52 Spiele, zwei Tore, vier Vorlagen). In der vergangenen Saison ging es dann zum FC Energie, bei dem er zehn Tore und sieben Vorlagen in 32 Ligaspielen zur Meisterschaft in der Regionalliga Nordost beisteuerte. In den Aufstiegsspielen scheiterte die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz dann aber an der SpVgg Unterhaching.

Beierlorzer freut sich auf "absoluten Teamplayer"

"Eric bringt trotz seines noch jungen Alters als ehemaliger Jugendnationalspieler und Drittliga-Spieler bereits eine gewisse Erfahrung mit. Mit seinen offensiven Qualitäten und seiner Abschlussstärke wird er eine Bereicherung für unser Offensivspiel sein", gab sich Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport in Regensburg, von der Neuverpflichtung überzeugt. "Eric ist ein absoluter Teamplayer, der sich für seine Mannschaft einsetzt. Wir wollen gemeinsam mit ihm an seinem Entwicklungspotential arbeiten und freuen uns, dass sich Eric für den SSV entschieden hat."

Hottmann, der die Rückennummer neun erhält, betonte, dass "der vertrauensvolle und gute Austausch" ihn letztlich von einem Wechsel zum SSV Jahn überzeugt habe. "Hier in Regensburg habe ich die optimalen Bedingungen, um professionell arbeiten zu können. Jetzt möchte ich mich gut einleben und so schnell wie möglich auf dem Platz stehen", blickte der Angreifer voraus.

Damit stehen nun wieder vier nominelle Mittelstürmer im Kader von Trainer Joe Enochs. Neben Elias Huth, der vom FC Erzgebirge Aue kam und am ersten Spieltag gegen die SpVgg Unterhaching (1:1) den Vorzug in der Spitze erhielt, und Noah Ganaus (zuvor VfB Stuttgart II), der ihn nach 67 Minuten ersetzte, zählt auch das 18-jährige Eigengewächs Jannik Graf zum Aufgebot.