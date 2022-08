Jänicke macht die 250 voll - Fragezeichen hinter Frantz

Saarbrücken empfängt am Mittwoch die Dortmunder U 23 und will auch das dritte Spiel der noch jungen Saison gewinnen. Während hinter einigen Spielern ein Fragezeichen steht, wird Tobias Jänicke ein Jubiläum begehen.

Tobias Jänicke steht vor einem besonderen Spiel: Wenn der 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) Borussia Dortmund II im Ludwigsparkstadion empfängt, wird er sein 250. Drittliga-Spiel bestreiten. Eine Einsatzgarantie erhielt er am Dienstag von seinem Trainer Uwe Koschinat. "Das ist eine beachtliche Zahl, auf die man erst mal kommen muss. Das macht mich schon stolz", sagte Jänicke, um sogleich hinterherzuschieben: "Aber das soll nicht das Ende sein, es können schon noch einige folgen."

Eines steht außer Frage: "Mich würde es natürlich freuen, so ein Jubiläum auch mit einem Sieg abzuschließen", betonte der 33-jährige Mittelfeldspieler. Es wäre der dritte Sieg im dritten Spiel der neuen Saison, und Saarbrücken würde damit den Derbysieg (2:0 in Elversberg) vergolden.

Personell gibt es allerdings einige Fragezeichen. Mike Frantz (Beckenprellung), Tobias Schwede (Wadenprobleme) und Manuel Zeitz (Magen-Darm-Infekt) will Koschinat am Dienstag einem Härtetest unterziehen. Und auch Sebastian Jacob (muskuläre Probleme) sowie Bjarne Thoelke (Bluterguss am Sprunggelenk) sind Wackelkandidaten.

"Wir haben ja noch ein wenig Zeit bis zum Spiel, werden heute Mittag die Trainingseinheit abwarten und eventuell morgen früh noch einmal testen. Es macht aber gerade im Hinblick auf das Spiel am Samstag in Ingolstadt keinen Sinn, unnötige Risiken einzugehen", unterstrich Koschinat, dem erstmals in dieser Saison Angreifer Marvin Cuni nach Rotsperre zur Verfügung steht.