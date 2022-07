Chukwuemeka öffnet die Tür: England ist U-19-Europameister

England gewinnt mit 3:1 gegen Israel und krönt sich zum U-19-Europameister. In der Schlussphase der Verlängerung hatten die "Young Lions" mehr Energie im Tank und setzten sich gegen das Überraschungsteam durch.

Brachte England in Führung: Carney Chukwuemeka. The FA via Getty Images

Während Israel mit derselben Startformation ins Spiel ging, die im Halbfinale Frankreich mit 2:1 bezwang, tauschte Englands Nationaltrainer Ian Foster auf drei Positionen im Vergleich zum 2:1-Sieg über Italien im Halbfinale: Für Ramsey, Iroegbunam und Norton-Cuffy rückten Scott, Oyegoke und der Dortmunder Bynoe-Gittens in die Startformation.

Die Partie nahm nur langsam Fahrt auf, keine Mannschaft wollte direkt zu Beginn einen entscheidenden Fehler begehen. Nach etwa 20 Minuten sah sich dann aber die israelische Mannschaft in der Verantwortung, mehr zu tun und kam über Kancepolsky und Abed zu einer ersten Torannäherung (19.). Wenige Minuten später wurde es dann richtig gefährlich für das Tor von Cox, doch sowohl Ebraheim als auch Abed verpassten den Ball um Zentimeter (23.).

Israel ging kurz vor der Pause in Führung

Obwohl das Team von Ofir Haim danach weitere Chancen zur Führung ausließ, klappte es kurz vor der Pause dann doch. Bei einem Konter durchs Zentrum zog Madmon die Aufmerksamkeit der Gegenspieler auf sich, spielte diese dann clever aus und fand Gluh im Strafraum. Der Top-Torschütze der Israelis tanzte zwei Gegenspieler aus und traf aus etwa elf Metern zur Führung für Israel - sein dritter Treffer im Turnier. Vor der Pause kam England unter der Mithilfe von Israels Schlussmann Tzarfati zu einer einzigen nennenswerten Chance. Doch der Torhüter, der eine Flanke aus dem Halbfeld nicht festhalten konnte, machte seinen Fehler umgehend wieder gut und störte Scarlett entscheidend beim Abschluss.

Israel kam stark aus der Pause, doch nach einem Solo von Bynoe-Gittens und der anschließenden Ecke konnte England ausgleichen. Die Flanke von Devine landete am zweiten Pfosten bei Quansah, der in die Mitte köpfte und Doyle fand, der aus drei Metern einschob (52.). Im Anschluss entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem beide Mannschaften zu guten Möglichkeiten kamen, am gefährlichsten wurde es bei Chukwuemekas Pfosten-Knaller (80.) in der Schlussphase. Weil aber kein Team mehr traf, ging die Partie in die Verlängerung.

Israels Kräfte ließen nach - England siegt in der Verlängerung

In der ersten Hälfte gestaltete sich die Partie erst ausgeglichen, dann ließen die Kräfte der Israelis zunehmend nach. Im zweiten Durchgang dauerte es dann nur etwas mehr als zwei Minuten, ehe Chukwuemeka nach einer traumhaften Flanke von Vale die Weichen auf Sieg stellte (108.). Israel warf in der Folge alles nach vorne, sodass England mit einem Konter die Partie entscheiden konnte. Delap ließ sich nicht vom Ball trennen, seinen Schuss konnte Tzarfati zwar noch abwehren, doch Ramsey stand danach frei vor dem leeren Tor und traf zum 3:1-Sieg, der die "Young Lions" zum neuen U-19-Europameister krönte.