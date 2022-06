Tourés Eigentor leitet Frankreichs Niederlage ein: Israel steht im EM-Finale

Die U-19-Nationalmannschaft Israels steht völlig überraschend im Finale der EM. Die Israelis traten gegen Frankreich mutig auf, belohnten sich mit zwei Toren - und zitterten sich über die Ziellinie.

Frankreich ging nach der souveränen Gruppenphase, ohne Punktverlust und mit einem Torverhältnis von 11:2 als klarer Favorit in das Halbfinale gegen Israels U-19-Auswahl, die Zweiter in Gruppe B wurde. Der Endspielgegner stand bereits vor Anpfiff fest, nachdem sich die jungen Three Lions knapp mit 2:1 gegen Italien durchgesetzt hatten.

Einen Teilerfolg hatten beide Mannschaften ohnehin bereits erreicht, durch den Einzug ins Halbfinale haben sich beide Mannschaften automatisch für die U-20-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Indonesien qualifiziert.

Tourés Eigentor lässt Israel träumen

Überraschend waren es die Israelis, die zu Beginn des Spiels frecher wirkten und über Abed zur ersten Großchance kamen, die Lo-Tutala im Tor der Equipe Tricolore aber zu vereiteln wusste (4.). Auf der Gegenseite verpasste Virginius den Treffer nach einer Ecke nur knapp (14.), ansonsten bot das Spiel den Zuschauern bei hohen Temperaturen bis zur ersten Trinkpause nur wenige Highlights.

Das sollte sich unmittelbar danach ändern: Der agile Lugasi schickte Gluh, dessen Flanke der baumlange Touré unfreiwillig ins eigene Gehäuse grätschte (29.).

Ein Schock für die Franzosen, die fortan bis zur Pause den Druck gegen immer müder werdende Israelis erhöhten, die Schlinge aber nicht in Form des Ausgleichstreffers zuziehen konnten, sodass die Sensation nach 45 Minuten möglich schien.

Frankreich pennt, hat aber sofort eine Antwort parat

Der Traum vom Finale für Israel sollte nach dem Wiederanpfiff zur Wirklichkeit werden, da diese erneut stark aus den Katakomben kam - und Frankreich Kancepolsky bei einer Ecke im Zentrum vergaß, der so ohne Probleme auf 2:0 stellen konnte (57.).

Der französische Trainer Landry Chauvin reagierte sofort mit einem Doppelwechsel und auch sein Team reagierte: Virginius nahm einen Querpass selbstbewusst direkt und setzte ihn traumhaft aus gut 15 Metern zum Anschlusstreffer in den Winkel (62.).

Gut eine halbe Stunde blieb der Equipe Tricolore also noch, fortan trieben die Franzosen das Spielgerät pausenlos in die Hälfte der Israelis, die jedoch weiterhin bis in die Schlussphase der Begegnung dagegenhielten. Und auch dort fand Frankreich keinerlei Mittel, das Bollwerk des Underdogs ernsthaft in Gefahr zu bringen, auch nicht in der sechsminütigen Nachspielzeit.

Danach war die Sensation perfekt, Frankreich, das souverän durch die Gruppenphase marschierte, musste sich geschlagen geben. Israel trifft damit am Freitag (20 Uhr) im Finale der U-19-EM auf England.