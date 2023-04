Auftakt nach Maß: Deutschland setzt sich souverän gegen Irland durch

Zum Start in die zweite Runde der EM-Qualifikation haben die deutschen U-19-Juniorinnen gegen Irland einen souveränen 5:0-Erfolg gefeiert. Eine zukünftige Münchnerin brachte die DFB-Elf auf die Siegerstraße.

Erfolgreicher Start in die zweite Runde der EM-Qualifikation für Deutschlands U-19-Juniorinnen: Im ersten Gruppenspiel setzte sich die Elf von Bundestrainerin Kathrin Peter in Norwegen mit 5:0 gegen Irland durch.

In Minute 38 brachte Top-Talent Alara Sehitler, die im Sommer zum FC Bayern wechseln wird, die DFB-Auswahl in Führung. Angreiferin Mara Alber, die Hoffenheimerin kam zuletzt gegen die SGS Essen auch in der Bundesliga zum Einsatz, legte nach gut einer Stunde das 2:0 nach (66.). Endgültig entschieden die Deutschen die Partie erst in den Schlussminuten - dort jedoch umso deutlicher: Mit einem Doppelschlag stellte die eingewechselte Frankfurterin Loreen Bender binnen drei Minuten auf 4:0 (85. und 88.). Kurz vor dem Ende besorgte Albers Vereinskollegin Marie Steiner den 5:0-Endstand (90.+5).

Mit dem Sieg verschafften sich die U-19-Juniorinnen in ihrer Qualifikationsgruppe eine gute Ausgangsposition. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die EM-Endrunde in Belgien vom 18. bis 30. Juli. Am Samstag (12 Uhr) bestreitet die Peter-Elf gegen Kroatien das zweite Gruppenspiel, ehe es zum Abschluss am Dienstag (17 Uhr) gegen Norwegen geht.