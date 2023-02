FC Bayern verpflichtet U-17-Europameisterin Sehitler

Der FC Bayern hat eines der Top-Talente im deutschen Frauenfußball verpflichtet. Vom FV Ravensburg kommt Alara Sehitler im Sommer nach München.

Sehitler, 16-jährige Mittelfeldspielerin beim FV Ravensburg, erhält einen Zweijahresvertrag beim FC Bayern. "Mit meinem Wechsel nach München geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte die U-17-Europameisterin im Rahmen ihrer Vertragsunterschrift an der Isar. "Es bedeutet mir sehr viel, hier zu spielen. Vor allem wenn man sieht, welche Spielerinnen beim FC Bayern unter Vertrag stehen. Das ist eine große Ehre, in Zukunft für den Verein auflaufen zu dürfen."

Trainingseinheiten mit dem FCB

Sehitler wusste bereits im Training mit den Bayern-Frauen zu überzeugen. Cheftrainer Alexander Straus lobte den Sommer-Neuzugang in der Medienmitteilung des Bundesligisten: "Die Art und Weise, wie sie trainiert und spielt, hat uns sehr beeindruckt."

Ab Sommer geht es für die gebürtige Ravensburgerin in München darum, sich in der Profimannschaft einzufinden. Sehitler will dann zunächst "gut ankommen, mich hier einleben und dann sowohl persönlich als auch mit der Mannschaft so viel wie möglich erreichen".

Potenzial für eine "tolle Spielerin"

Laut Straus bringt sie alles mit, "was es braucht, um eine tolle Spielerin zu werden. Wir werden sie unterstützen und ihr dabei helfen, sich in diesem Umfeld bestmöglich zu entwickeln. Es ist ein Vertrauensbeweis für uns als Verein, wenn wir sowohl etablierte Spielerinnen als auch junge Talente für uns gewinnen können."