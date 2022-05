Böttcher hält drei Elfmeter: Deutsche U-17-Juniorinnen zum achten Mal Europameister

Erst in Führung, dann in Rückstand - und am Ende überglücklich. In einem gutklassigen Finale bezwang Deutschland starke Spanierinnen im Elfmeterschießen und holte sich zum achten Mal den EM-Titel in dieser Altersklasse.

Freude pur: Svea Stoldt (#18) bejubelt ihr Tor zum zwischenzeitlichen 1:0. IMAGO/Aleksandar Djorovic