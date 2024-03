Gala von Miami: Messi, Suarez und Gressel glänzen

Inter Miami erzielte dank Lionel Messi, Luis Suarez und Julian Gressel gegen Orlando City einen 5:0-Kantersieg. Zuvor war der Schiedsrichter abgesetzt worden, weil es wohl Bilder von ihm im Miami-Trikot gab.

Den ersten kleinen Aufreger gab es bereits vor dem Spiel, denn Schiedsrichter Guiherme Ceretta wurde kurzfristig von seinem Einsatz abgesetzt. Wie The Athletic berichtet, wurden in sozialen Medien Bilder des Schiedsrichters veröffentlicht, die ihn im Trikot von Inter Miami zeigen. Wie die Professional Referee Organization (PRO) mitteilte, sei Ceretta wegen einer möglichen Konfliktsituation vom Spiel abgesetzt worden. Die Partie wurde von Jamie Herrera geleitet.

Weltmeister Lionel Messi und sein Sturmpartner Luis Suarez boten dann gemeinsam mit Julian Gressel die ganz große Show. Das Trio kam beim 5:0 (3:0) von Inter Miami gegen Orlando City auf vier Treffer und vier Vorlagen.

Miami gelang gleich ein Frühstart. Messi schickte Gressel auf rechts, dessen Hereingabe an den ersten Pfosten drückte Suarez in die kurze Ecke (4.). Das 2:0 bereitete sich Suarez per Doppelpass mit Gressel quasi selbst vor (11.). Einmal in Fahrt, glänzte der Uruguayer bei Taylors 3:0 gleich noch als Vorbereiter (29.).

Messi übernimmt nach der Pause per Doppelpack

Nach dem Wechsel war es zunächst Gressel, der den vierten Treffer auf dem Schlappen hatte, allerdings nur den Querbalken traf (54.). Kurz darauf stand Messi goldrichtig, als er nach einem Rettungsversuch von Orlando die Kugel nur noch ins Tor stolpern musste (57.).

Während die Gäste eine Stunde für ihren ersten Torschuss benötigten, schob Miami weiter an. Erneut zeigte sich Suarez, der mit seinem vierten Scorerpunkt auf Messi flankte. Völlig freistehend köpfte der Argentinier aus sieben Metern ein (62.).

"Ich freue mich sehr für ihn, dass er ein Tor erzielen konnte", sagte Messi über seinen Kumpel Suarez, mit dem er 2015 mit Barca die Champions League gewonnen hatte: "Wir wissen, was Luis kann, jeder weiß das." Das Team aus Florida führt mit zwei Siegen und einem Remis die Eastern Conference an.