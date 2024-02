"Bindeglied zu den Stars": Was Gressels besondere Rolle in Miami ausmacht

In der aktuellen Folge von "kicker meets DAZN" ist der amtierende MLS-Champion Julian Gressel zu Gast. Der neue Teamkollege von Lionel Messi erklärt dabei auch seine besondere Rolle in Miami.

Julian Gressel bekommt es gerade am eigenen Leib zu spüren, was es bedeutet, Profi bei Inter Miami zu sein. Kurz nach seinem Wechsel zum ambitionierten Projekt von Klubbesitzer David Beckham reist der gebürtige Mittelfranke zu Werbezwecken mit Lionel Messi & Co. um die Welt. Saudi-Arabien, Hongkong und Japan waren die Stationen.

Speziell zuletzt in Hongkong habe Miami einen "Wahnsinns-Empfang" bekommen, wie Gressel im Podcast "kicker meets DAZN" erzählt. Die Fans seien dem MLS-Klub "in Bussen hinterhergefahren", um irgendwie an begehrte Autogramme und Bilder zu kommen. Ein Hype, der auch für Gressel neu ist - so wie eine Trainingseinheit vor 40.000 Zuschauern.

Podcast KMD #197 (mit Julian Gressel) Julian Gressel hat es mittlerweile nicht nur vom Regionalligakicker zum US-Nationalspieler mit über 200 MLS-Einsätzen geschafft, sondern auch in eine Mannschaft mit Messi, Suarez und Co. beim Beckham-Club Inter Miami. Der 30-Jährige spricht unter anderem über seine College-Zeit, den MLS-Playoff-Modus und Messis Bodyguard. alle Folgen

Dass Messi in Hongkong gar nicht zum Einsatz kam, hatte für reichlich Fan-Frust gesorgt. Gressel spricht von einer "Vorsichtsmaßnahme", zugleich zeigt er Verständnis dafür, "dass die Leute ein bisschen sauer sind". Die damit einhergehenden Buh-Rufe hätten ihn und die Teamkollegen nicht kalt gelassen.

Generell hat sich Gressel in Miami indes nach eigener Aussage "mittlerweile ganz gut eingefügt". Als amtierender MLS-Champion kam er von Columbus Crew zur neuen Saison nach Florida. Insgesamt 210 MLS-Einsätze (25 Tore) stehen in der Vita Gressels, der 2018 bereits mit Atlanta United die US-amerikanische Meisterschaft hatte gewinnen können.

Barcelona-Quartett "immer zu viert unterwegs"

Der einstige Regionalliga-Kicker kennt seine Rolle in Miami genau. Wegen seiner 30 Jahre und großen MLS-Erfahrung wurde er bewusst als "Bindeglied zwischen jüngeren Spielern und unseren Stars" geholt. Das einstige Barcelona-Quartett um Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba sei zwar "immer zu viert unterwegs", schotte sich aber "keineswegs komplett ab".

Immer wieder würden sich auch Sprüche gedrückt. Mit Messi beispielsweise scherzt Gressel wegen beidseitiger Sprachbarrieren: Während der Argentinier im Englischen viel verstehe, aber deutlich weniger sprechen kann, gehe es Gressel mit dem Spanischen umgekehrt genauso. Messi im eigenen Team zu haben, sei fraglos etwas Besonderes: "Die erste Woche musste man sich schon konzentrieren, dass man nicht die ganze Zeit starrt. Man muss sich aber kneifen und sagen: 'Das ist dein Mannschaftskollege, das wird normal, dass er mit dir spielt'."

Der Messi-Faktor sei ein Beweggrund für den Wechsel nach Miami gewesen. "Ich würde lügen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre", gesteht Gressel offen ein. In die Verhandlungen sei Beckham nicht eingebunden gewesen, diesen habe der sechsmalige US-Nationalspieler in Hongkong erstmals getroffen.

Die Entscheidung fiel zwischen Miami und New England Revolution. "Da wollte meine Frau ein bisschen mehr hin, da sie aus Boston kommt", so Gressel, der es deswegen auch als "harte Entscheidung" bezeichnet. Die Chance, an der Seite von Messi zu spielen, komme aber "nur einmal", was seine Frau auch "vollkommen" verstanden habe. Mitte Dezember - und damit kurz nach dem MLS-Finale - begannen die Verhandlungen. Große Überzeugungskraft musste Miami nicht leisten: "Der Vertrag wurde ziemlich schnell fertig gemacht."

Im Podcast spricht Gressel außerdem über Messis Bodyguard, der ihm "auf Instagram folgt", wie sich die MLS seit seinem Debüt generell entwickelt hat, wie er den Werdegang von Regionalliga bis in die US-Elite erlebt hat - und warum Europa im Dezember "fast gar keine Option" mehr war.

