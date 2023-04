3:3 gegen Benfica: Inter folgt Stadtrivale Milan ins CL-Halbfinale

Inter Mailand hat den Einzug ins Halbfinale der Champions League perfekt gemacht. Im Rückspiel gegen Benfica machten die Nerazzurri zu den richtigen Zeitpunkten die Tore, verspielten ein 3:1 und freuen sich nun auf Milan.

Inter-Trainer Simone Inzaghi schickte dieselbe Startelf dem 2:0 im Hinspiel aufs Feld, während Roger Schmidt wieder auf Abwehrchef Otamendi zurückgreifen konnte - der Weltmeister ersetzte Morato. Stabiler trat der portugiesische Rekordmeister dadurch aber zunächst nicht auf, vor allem bei schnellen Gegenangriffen hatte Benfica zu Beginn Probleme.

Der Führungstreffer für die Nerazzurri fiel jedoch nach einer feinen Kombination: Dzeko behauptete sich stark, ehe Barella nach doppeltem Doppelpass mit Lautaro Martinez und einem cleveren Haken im Strafraum wunderschön mit links ins linke obere Eck traf (14.). Damit führte Inter zwischenzeitlich im Gesamtspielstand mit 3:0, damit waren früh die Weichen aufs Weiterkommen gestellt.

Benfica steckte jedoch nicht auf, prallte allerdings immer wieder an der Mailänder Defensive ab. Keeper Onana wurde nur bei einem Freistoß von Grimaldo geprüft, kassierte nach 38 Minuten aber aus dem Nichts den Ausgleich. Nach einer Rafa-Flanke köpfte Aursnes wuchtig unter die Latte - 1:1.

Martinez mit der erneuten Führung

Mehr ließ Inter im ersten Durchgang nicht zu - und auch nach Wiederanpfiff war die Defensive der Hausherren kaum gefordert. Trotz mehr Ballbesitz für Benfica.

Die gefährlicheren Abschlüsse hatte weiterhin Inter, Martinez' Distanzschuss und Dzekos Kopfball verfehlten den Kasten der Gäste nur knapp. Nach 65 Minuten machten die Nerazzurri dann endgültig den Deckel auf dieses Viertelfinal-Duell, Martinez traf nach Vorlage von Dimarco aus kurzer Distanz zum 2:1.

Musa aus der Drehung zum 3:3 - Derby-Zeit

Die Partie schleppte sich dem Ende entgegen, beide Trainer wechselten reichlich. Unter anderem kam Correa bei Inter ins Spiel, mit seiner ersten Aktion traf der Argentinier per Schlenzer auch sogleich sehenswert zum 3:1 (78.). Auch nach diesem Treffer gaben sich die Gäste aber noch nicht auf, wohlwissend, dass der Halbfinal-Traum bereits geplatzt war. Nach einer Freistoßflanke von Grimaldo verkürzte Antonio Silva per Kopf auf 2:3 (86.), ehe Joker Musa in der fünften Minute der Nachspielzeit aus der Drehung sogar noch das 3:3 erzielte.

Dies war letztlich nur Ergebniskosmetik, dennoch verabschiedete sich Benfica mit erhobenem Haupt aus der Königsklasse. Für den FC Internazionale steht dort nun im Halbfinale im Mai das prestigeträchtige Stadtduell, das Derby della Madonnina, mit Milan an. In der Serie A geht es für die noch im die erneute Champions-League-Qualifikation kämpfenden Nerazzurri am Sonntag mit einem Gastspiel in Empoli weiter (12.30 Uhr). Am selben Tag empfängt Benfica abends Estoril Praia (19 Uhr).