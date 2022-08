Pure Abschlussqualität: Lautaro, Calhanoglu und Correa lassen Spezia auflaufen

Inter Mailand löste am 2. Serie-A-Spieltag die Pflichtaufgabe Spezia Calcio äußerst souverän - schöne Treffer inklusive. Der nahezu perfekte Saisonstart ist damit unter Dach und Fach für die Nerazzurri.

Der aktuelle Vizemeister Inter, vergangene Saison von Stadtrivale und Titelträger Milan nur um einen Punkt geschlagen, hatte vergangene Woche beim erst in allerletzter Sekunde erreichten 2:1 über Aufsteiger Lecce noch Probleme gehabt. An diesem Samstagabend gegen das am 1. Spieltag ebenfalls siegreiche Spezia Calcio (1:0 über Empoli) waren die Lombarden aber vollends obenauf.

Vom Anstoß weg drückten die Nerazzurri auf die Tube, drängten die Ligurier zurück und kamen Treffer immer wieder nahe. Gerade Dumfries, zum Liga-Auftakt der späte Matchwinner, sorgte gleich mehrere Male für Gefahr.

In der 35. Minute - Spezia hatte bis dahin neben ordentlicher Abwehrarbeit auch mit Glück die Null gehalten - war es aber soweit. Inter stach erstmals richtig zu - und das in wunderschöner Manier: Nach einem eleganten wie weiten Chip von Barella an die Strafraumkante zu Lukaku legte der bullige und im Sommer vom FC Chelsea zurückgekehrte Belgier überlegt via Kopfball für den lauernden Lautaro Martinez ab. Der Argentinier hämmerte die Kugel ansatzlos links unten ins Eck - ein unhaltbares Traumtor.

Calhanoglu und Dzeko mit Auge

Lukaku, am 1. Spieltag bereits nach 82 Sekunden schon wieder für seinen neuen, alten Klub erfolgreich, hätte fast noch das 2:0 gemacht - traf aber nur mit einem Kopfball aus nächster Nähe den Querbalken (43.).

Kurz nach dem Seitenwechsel verbuchte dafür der frühere Bundesliga-Profi Calhanoglu den zweiten Mailänder Treffer, dieses Mal nach etwas glücklichen Umständen: Nach einer zu kurzen Abwehraktion der Gäste rauschte der türkische Nationalspieler aus dem Hinterhalt in Richtung Ball und traf mit seinem Flachschuss aus etwa 13 Metern präzise rechts unten ins Eck (52.).

Die Messe war damit natürlich gelesen, zumal von den Gästen wahrlich kaum etwas Konstruktives nach vorn kam. Die Inter-Abwehr um den omnipräsenten Aufbauspieler Brozovic, der bei seiner späten Auswechslung lautstark gefeiert wurde, war ebenso wie der Rest des Teams mindestens eine Klasse überlegen. Und Schlussmann Handanovic kam schon gleich gar nicht richtig ernsthaft in Bredouille. Alles klar machte schließlich eine Joker-Kombination: Nach einem langen Schlag in die Spitze stoppte der eingewechselte Stürmer Dzeko die Kugel elegant runter, wand sich geschickt um den herauskommenden Keeper Dragowski und bewies schließlich bei einem Querpass in die Mitte zum lauernden Joker Correa Auge. Der Angreifer schlug nun noch einen Haken, um final lockerleicht ins fast komplett leere Gehäuse einschießen zu können. Erneut sehenswert (82.).

Mit dem 3:0 und dem zweiten Sieg im zweiten Spiel behauptete sich der FC Internazionale mit nahezu perfekter Bilanz (5:1 Tore) an der Spitze der Serie A, wo Klubs wie Meister Milan, Juve, die Roma, Atalanta & Co. nachziehen müssen. Weiter geht's für die Elf von Trainer Simone Inzaghi mit dem spannenden Gastspiel bei Lazio Rom am kommenden Freitagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Für Spezia Calcio wartet das Heimspiel gegen Sassuolo Calcio - und zwar einen Tag später (20.45 Uhr).