Alu-Glück und fehlendes Zielwasser: Juve muss mit Nullnummer leben

Juventus musste sich zum Abschluss des 2. Spieltags mit einer Nullnummer bei Sampdoria Genua begnügen. Die Alte Dame kam dabei schwer aus den Startlöchern, nutzte die wenigen Chancen nicht - und hatte zudem Glück.

Wie beim am Ende souveränen und in Teilen auch überzeugenden 3:0-Auftakt gegen Sassuolo Calcio kam Juventus auch an diesem 2. Serie-A-Spieltag anfangs nicht in die Gänge. Unter anderem mit dem erstmals von Beginn an aufgebotenen Neuzugang Kostic oder auch Verkaufskandidat Rabiot, mit dem ein Deal mit ManUnited aufgrund zu hoher Gehaltsforderungen dem Vernehmen nach geplatzt war, standen die Turiner in Genua zunächst tief.

So machte ein mutiges Sampdoria das Spiel - und kam auch direkt fast zum 1:0! Ein Steilpass von Ex-Nürnberger und Ex-Paderborner Sabiri, der herausragend in den Lauf von Leris kam, folgte der direkte Abschluss. Der Offensivmann, der in dieser Szene von schwachem Stellungsspiel von Bremer profitierte, scheiterte aber an einer Touchierung von Juve-Keeper Perin. So ging die Kugel an die Querlatte (6.).

Latte, Cuadrado, Pfosten

Mit fortschreitender Zeit meldete sich dann auch der ohne den verletzten di Maria (Adduktorenverletzung) auskommende Juve-Angriff an: Cuadrado klaute Augello die Kugel, rannte allein auf Schlussmann Audero zu - und schoss den Keeper mit einem zu unplatzierten Schuss ab (15.). Richtigen Esprit versprühten die Bianconeri allerdings noch lange nicht, das war zu wenig.

Alles in allem egalisierten sich beide Teams in der Folge zusehends. Neben leidenschaftlichen Zweikämpfen bestachen in dieser Phase beide Abwehrreihen mit konzentrierter Arbeit, gefährlich wurde es nur noch selten. Und wenn, dann eher auf glücklichem Wege: Juve-Stürmer Vlahovic bugsierte den Ball nach einer Samp-Ecke etwa kurios an den eigenen Pfosten (18.). Vor dem Pausengang versuchten es zudem noch Juventus-Spieler Rabiot (36.) und der frühere HSV-Profi Rincon auf der anderen Seite - rechts vorbei (41.).

Späte Drangphase, späte Samp-Chance

Richtig besser wurde das Spiel der Alten Dame auch nach Wiederbeginn nicht, reichlich Fehler streuten Danilo, Rabiot & Co. ins eigene Spiel ein. Erst in der 65. Minute gelang mal eine richtig schöne Kombination über das auffällige und erst 19-jährige Juve-Eigengewächse Miretti, der Vlahovic bediente. Vom Serben ging es weiter zu Rabiot, der sogar traf (65.). Der VAR entlarvte in der Entstehung allerdings eine knappe Abseitsstellung (66.).

Nach einer abermaligen Abtastphase mit zahlreichen Unterbrechungen (Fouls, Wechsel, Fehlpässe) dauerte es bis in die Schlussminuten, ehe nochmals Tempo ins Spiel kam. Bianconeri-Joker Rovella schoss aber drüber (87.), während Kostic in der Nachspielzeit am aufmerksamen Schlussmann Audero verzweifelte (90.+3). Dazwischen war Einwechselspieler und Samp-Routinier Quagliarella mit einem cleveren Heber fast noch das 1:0 für die Hausherren gelungen, der 39-jährige Ex-Turiner setzte die Kugel aber rechts vorbei (88.).

Alles in allem ging das 0:0 in Ordnung, womit beide Teams am Ende des Tages sicherlich auch leben konnten - trotz natürlich höchster Juventus-Ansprüche. Dass das im Umbau befindliche Team von Coach Massimiliano Allegri aber noch Zeit braucht, war offensichtlich.