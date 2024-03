Ingolstadt: Mit Testroet gegen den Negativlauf

Auf Platz fünf stehend, ging der FC Ingolstadt in die Winterpause, doch im neuen Jahr läuft es alles andere als rund. Statt oben anzugreifen, stecken die Schanzer im Niemandsland fest. Läuft es mit Pascal Testroet wieder besser?

Führt er Ingolstadt zurück in die Erfolgsspur? Pascal Testroet. picture alliance / Fotostand

Am 24. Spieltag stand Pascal Testroet das letzte Mal für den FC Ingolstadt auf dem Feld, beim 2:1 im Topspiel gegen Dynamo Dresden musste der Angreifer noch vor der Pause verletzt vom Feld. Eine Blessur am rechten Fuß zwang den 33-Jährigen zu einer längeren Pause.

Sechs Spiele ist das nun her, die Schanzer haben kein einziges davon gewonnen. Aus dem Zwei-Punkte-Abstand auf Rang drei ist nach nur zwei Zählern aus den sechs sieglosen Partien ein Rückstand von 13 Punkten geworden, der Aufstieg kann abgehakt werden. Vielmehr sind es auf die Abstiegsränge "nur" noch zehn Zähler Vorsprung.

Doch wie soll der Negativtrend gestoppt werden? "Die Mannschaft hat alles getan, da kann ich nix vorwerfen", hatte Trainer Michael Köllner nach dem letzten Auftritt vor der Länderspielpause, dem 0:1 gegen den SC Verl, bei MagentaSport erklärt. Hoffnung macht dem FCI aber nun der erfolgreiche Test gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg. Und die Tatsache, das Testroet bei diesem 2:0 wieder mitwirken konnte.

Der erfahrene Angreifer, der in dieser Saison für vier Tore und acht Vorlagen verantwortlich zeichnet und gute Leistungen gezeigt hat (kicker-Durchschnittsnote 3,0), stand gegen den Club in der Startelf und zeigte sich danach erleichtert. Der FCI wolle auf die Leistung gegen Nürnberg "unbedingt aufbauen, um in der Liga wieder Körner zu sammeln. Für mich persönlich war es zudem unfassbar schön, auf dem Platz zu stehen, denn die Verletzungszeit war sehr schwer für mich. Nun mit der Mannschaft arbeiten zu können, macht umso mehr Spaß."

Kein Wunder, dass sich Testroet auf das nächste Wochenende freut, "dann geht's für uns nach Unterhaching". Und darum, den Negativlauf zu beenden.