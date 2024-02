Fußverletzung: Testroet fehlt Ingolstadt für "längere Zeit"

Der FC Ingolstadt muss auf unbestimmte Zeit ohne Pascal Testroet auskommen. Der 33-jährige Stürmer verletzte sich gegen Dynamo Dresden am rechten Fuß.

Der FC Ingolstadt hat den 2:1-Heimsieg über Dynamo Dresden teuer bezahlt. Torjäger Pascal Testroet sank nach 39 Minuten zu Boden und konnte nicht weiterspielen. Zunächst war unklar, was dem 33-Jährigen passiert war, nach der Partie versuchte Michael Köllner Licht ins Dunkle zu bringen.

Der Trainer sprach von einem erneuten Problem an der rechten Ferse, das ihn schon im Januar gegen den Halleschen FC (1:3) zum Zuschauen zwang. "Unten an der Plantarsehne hatte er einen kleinen Einriss. Das ist schmerzhaft, das ist wahrscheinlich wieder ein Stück weit aufgegangen", erläuterte der Coach, gab sich aber zunächst noch optimistisch. "Da kann weiter nichts passieren, aber die Schmerzen sind dann so groß, da musste er dann raus. Schade für Paco, aber ich hoffe, dass es nicht so lange dauert."

Diese Hoffnung wird allerdings nicht zur Realität. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, steht nach weiteren Untersuchungen nun fest, dass Testroet "für längere Zeit" ausfallen wird. Zur genauen Diagnose beim 33-Jährigen machte der Verein keine Angabe.

Neuzugang Grönning überzeugte als Ersatz

Ein bitterer Rückschlag für die Schanzer, die damit ihren zweitbesten Scorer (12) verlieren. Lediglich sein Sturm-Kollege Jannik Mause war an mehr Toren beteiligt (18). Doch in Ingolstadt hat man vorgesorgt: Als einziger Winterzugang stieß mit Sebastian Grönning ein erfahrener Mittelstürmer zum Kader.

Seinen Torriecher konnte der 27-jährige Däne gleich bei seinem Debüt unter Beweis stellen. Er war es, der Testroet gegen die SGD ersetzte und nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:0 traf. Entsprechend gute Karten dürfte Grönning in den kommenden Wochen auf einen Stammplatz haben. Als weitere Alternative kommt außerdem Julian Kügel in Frage, der in dieser Spielzeit 21 Einsätze verbuchte und dabei zweimal traf.

Schon vor der Auswechslung von Testroet hatte auch Mittelfeldspieler Yannick Deichmann das Spiel mit einer Muskelverletzung verlassen müssen. Beim 26-Jährigen steht eine genaue Diagnose noch aus.