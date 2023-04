Ingolstadt installiert Köllner als neuen Coach - Grlic wird Sportdirektor

Der FC Ingolstadt stellt sich in der Sportlichen Leitung neu auf. Michael Köllner, der vor kurzem noch 1860 trainierte, übernimmt als Coach. Als Sportdirektor fungiert ab sofort Ivica Grlic.

Die Schanzer haben Nachfolger für Trainer Guerino Capretti sowie Sportdirektor Malte Metzelder gefunden. An der Seitenlinie übernimmt Michael Köllner. Der 53-Jährige trainierte zuletzt 1860 München und wurde Ende Januar nach über drei Jahren bei den Löwen entlassen. Den Posten als Sportdirektor übernimmt Ivica Grlic.

Der 47-Jährige war zuletzt als Sportdirektor beim MSV Duisburg tätig. Nach über zehn Jahren in der sportlichen Verantwortung bei den Zebras trat der Bosnier im Februar 2022 zurück. Jetzt kehrt der 47-Jährige nach einer über einjährigen Auszeit ins Fußball-Geschäft zurück.

Metzelder suchte die Flucht - Capretti musste gehen

Notgedrungen waren die Schanzer zur Neubesetzung des Sportdirektor-Postens gezwungen. Metzelder war jüngst auf eigenen Wunsch von seinem Amt zurückgetreten. Anders sah die Ausgangslage hingegen an der Seitenlinie aus:

Coach Capretti hatte beim FCI erst Anfang Februar die Nachfolge von Rüdiger Rehm übernommen. Nach acht Niederlagen aus zehn Spielen sahen sich die Ingolstädter Verantwortlichen zu einem erneuten Personalwechsel gezwungen.

Absteiger FCI hinkt den Erwartungen hinterher

Die Schanzer waren als Absteiger mit ganz anderen Ansprüchen in die aktuelle Spielzeit gestartet. Nicht wenige hatten den FCI als einer von vielen Aufstiegsanwärtern ausgemacht. Die Realität sieht anders aus: Nach aktuell sieben Spielen ohne Sieg haben die Oberbayern nur noch sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge - die bittere Realität heißt Abstiegskampf.

Köllners Bilanz als Drittliga-Coach liest sich trotz der enttäuschenden Löwen-Spielzeit mehr als ordentlich. In 116 Partien verlor der Trainer lediglich 29 Partien. Jetzt soll er die Schanzer vor dem zweiten Abstieg in Folge bewahren.

"Ich bin glücklich, ab heute Cheftrainer des FC Ingolstadt 04 zu sein", wird Köllner auf der FCI-Website zitiert. "Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle den Verantwortlichen für die sehr positiv verlaufenden Gespräche. Jetzt bin ich gespannt, die Mannschaft auch persönlich kennenzulernen, denn die Arbeit auf dem Rasen mit den Jungs ist das Schönste für einen jeden Trainer." Bereits am Nachmittag wird Köllner die erste Einheit leiten. Offiziell vorgestellt werden Köllner und Grlic am Donnerstagabend um 18 Uhr.