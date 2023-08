Ingolstadt knackt Zwickau erst spät - Reicht das für den "Jackpot"?

Der FC Ingolstadt hat das freie Wochenende genutzt und am Donnerstagabend ein Testspiel gegen den FSV Zwickau absolviert. Am Ende stand ein 2:0 - doch das Ergebnis trügt.

Eigentlich wollte der FC Ingolstadt an diesem Wochenende in der ersten Runde des DFB-Pokals antreten, doch dies hatte der FV Illertissen Anfang Juni verhindert: Im Finale des bayerischen Landespokals kegelte der Regionalligist schwache Schanzer im Elfmeterschießen raus.

Um dennoch etwas Spielpraxis sammeln zu können, absolvierte der FCI am Donnerstagabend ein Testspiel gegen den FSV Zwickau, der nach dem Abstieg aus der 3. Liga nun in der Regionalliga Nordost vertreten ist. Ein Klassenunterschied war allerdings kaum zu erkennen, auch wenn Ingolstadt am Ende einen 2:0-Sieg einfahren konnte.

Die Schanzer taten sich in der Offensive sehr schwer, mussten bis zur 80. Minute warten, ehe Pascal Testroet den Führungstreffer markierte. Kurz darauf erhöhte Thomas Rausch (84.).

Die Defensive steht, Fragezeichen in der Offensive

Damit bestätigten sich die Eindrücke aus der Vorbereitung und dem 0:1 in Aue zum Drittliga-Auftakt: Die Defensive steht stabil, während sich in der Offensive die Qualitätsfrage stellt.

Das Fazit von Torschütze Rausch fiel dagegen optimistischer aus. "Wir waren heute definitiv die spielbestimmende Mannschaft, nur der Knoten hätte deutlich früher platzen dürfen", sagte der 23-jährige Verteidiger.

Ihre nächste Partie bestreiten die Schanzer am Dienstag (17 Uhr) im Landespokal beim benachbarten Bezirksligisten SV Manching, ehe am Samstag, 19. August (14 Uhr, LIVE! bei kicker), der Heimspielauftakt in der 3. Liga gegen den Halleschen FC ansteht.

"In den nächsten Tagen gilt es nun, Energie zu tanken, um anschließend die nächsten Siege und damit den 'Jackpot' abzuräumen - so formuliert es zumindest der Trainer immer", gewährte Rausch einen Einblick in die Ansprachen von Michael Köllner. Ob diese fruchten, wird sich zeigen.