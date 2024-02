Nach zwei Siegen in Folge musste sich der FC Ingolstadt zuletzt mit 1:3 gegen 1860 München geschlagen geben. Ein Sieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Freiburg könnte die Schanzer aber wieder an RWE und Ulm ranschieben, die am Samstag aufeinandertreffen. Die Gäste aus dem Breisgau haben die letzten vier Spiele verloren und seit 15 Spielen nicht gewonnen, zuletzt gab es zuhause ein deutliches 0:3 gegen kriselnde Bielefelder.