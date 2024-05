Dem Negativ-Rekord knapp entkommen: Knicks gehen in Indiana unter

Die New York Knicks hätten in der zweiten Playoff-Runde einen wichtigen Schritt zur Vorentscheidung nehmen können - doch sie kassierten bei den Indiana Pacers eine herbe Klatsche.

Nichts zu holen: Die Knicks um Jalen Brunson (re.) kommen bei den Pacers gewaltig unter die Räder. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Seit Anfang März haben die New York Knicks kein Spiel mit mehr als elf Punkten Differenz verloren - und überhaupt meistens gewonnen. Nun aber kassierte das Team aus dem Big Apple ausgerechnet in Spiel 4 der zweiten Playoff-Runde gegen die Indiana Pacers eine der höchsten Pleiten, die das traditionsreiche Franchise jemals in der Postseason erleben musste.

Die höchste Playoff-Niederlage der Franchise-Historie datiert auf das Jahr 1991, als die Knicks um Patrick Ewing gegen Michael Jordans Chicago Bulls baden gingen und Spiel 1 mit 41 Punkten Unterschied verloren. Gegen die Pacers hagelte es nun ein 89:121-Debakel.

Schon das erste Viertel war kein gutes Omen, wie der Abend für die Gäste laufen sollte. Der Abschnitt ging mit 34:14 an Indiana, das knapp 61 Prozent aus dem Feld traf. Und die Knicks? Die standen nach zwölf Minuten bei katastrophalen 6/23 aus dem Feld (26,1 Prozent) und fanden offensiv überhaupt nicht in ihren Rhythmus. Das sollte sich letztlich auch fast das komplette Spiel über nicht mehr ändern.

Bis zu 43 Punkte Rückstand

Die Pacers bauten ihren Vorsprung schon im zweiten Viertel auf bis zu 30 Punkte aus, ein Aufbäumen der Knicks gab es auch nach dem Seitenwechsel nicht. Im dritten Durchgang betrug der Rückstand bis zu 38 Zähler, im vierten - als alle der Starter beider Teams schon längst Feierabend hatten - sogar bis zu 43 Punkte. Den Knicks drohte tatsächlich der Negativ-Rekord.

Am Ende betrug die Punktedifferenz dann doch "nur" 32 Zähler, die Serie gegen die Pacers ist damit ausgeglichen und geht beim Stand von 2:2 wieder nach New York. Im Madison Square Garden findet in der Nacht auf Mittwoch Spiel 5 statt. Dann wird es sicherlich wieder enger zur Sache gehen.

Kurze Sorgen um Hartensteins Schulter

Schließlich werden die Knicks diese Pleite nicht auf sich sitzen lassen wollen. Auch der bisher bärenstarke Jalen Brunson hatte so seine Probleme in der Offensive (18 Punkte bei 6/17 aus dem Feld und 0/5 von der Dreierlinie). Bester Knicks-Scorer war noch Alec Burks mit 20 Punkten, doch über das gesamte Spiel gesehen traf New York nur schwache 33,7 Prozent seiner Feldwurfversuche. Indiana stand bei 56,8 Prozent.

Der deutsche Big Isaiah Hartenstein beendete die Partie mit vier Punkten und fünf Rebounds. Nach einem harten Sturz im zweiten Viertel hielt er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die rechte Schulter, konnte aber weiterspielen. Aufaeiten der Pacers war Tyrese Haliburton der beste Mann, der Point Guard kam auf 20 Punkte, sechs Rebounds sowie fünf Assists - stand aber auch nur 28 Minuten auf dem Parkett. Mehr war von ihm nicht gefordert an diesem Abend.