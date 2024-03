In Wolfsburg gereift: "Identifikationsfigur" Wedemeyer verlängert

Seit Mittwoch steht fest, dass Dominique Janssen den VfL Wolfsburg verlassen wird, einen Tag später wartet der Frauen-Bundesligist mit einer erfreulicheren Meldung auf: Joelle Wedemeyer bleibt dem VfL über den Sommer hinaus erhalten.

Im Gegensatz zu Dominique Janssen hat Joelle Wedemeyer ihren nach der Saison auslaufenden Kontrakt beim VfL Wolfsburg verlängert. Die Abwehrspielerin hat einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet, wie die Wölfinnen am Donnerstag mitteilten.

Wedemeyer kam als 14-Jährige nach Wolfsburg und gehört seit der Saison 2013/14 zum Kader der 1. Mannschaft. "Erst vor kurzem haben wir Joelle für ihr 150. Pflichtspiel im Trikot des VfL Wolfsburg geehrt", erklärte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL. "Sie ist aus der eigenen Jugend heraus zu einer echten Identifikationsfigur des Klubs gereift."

105 Bundesliga-, 23 DFB-Pokal- und 31 Champions-League-Partien hat die 27-Jährige mittlerweile absolviert, ein Länderspiel durfte sie auch bestreiten, als sie im Juni 2018 beim 3:2 in Kanada eingewechselt wurde. "Joelle ruft seit Jahren auf verschiedenen Positionen konstant ihre Leistungen ab und ist eine absolute Teamplayerin, auf die man sich immer zu 100 Prozent verlassen kann", schwärmt Kellermann von Wedemeyer. "Wir freuen uns sehr über ihre Entscheidung, ihren Vertrag bei uns zu verlängern."

"Ich freue mich sehr, auch weiterhin das Trikot des VfL zu tragen", meinte Wedemeyer. "In den vergangenen Monaten habe ich mich erneut in verschiedenen Bereichen weiterentwickelt. Diese Entwicklung hat mich bereits in den letzten Jahren immer wieder angetrieben und spielt eine große Rolle bei meiner Entscheidung." Schließlich muss Wedemeyer in dem stark besetzten Kader "jederzeit um Spielzeit und das Aufgebot zur Startelf kämpfen. Ein kontinuierlicher Einsatz gehört zu meinen obersten Zielen."