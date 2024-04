Imhofs Jobgarantie an Keller: "Machen in dieser Konstellation weiter"

Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof nutzte die Spieltagspressekonferenz vor dem Spiel gegen Dortmund II für eine Klarstellung: Unabhängig vom Saisonausgang bleibt Jens Keller Trainer.

Bevor die anwesenden Journalisten auf Sandhausens Pressekonferenz vor der Partie gegen Dortmund II Fragen stellen durften, ergriff Matthias Imhof das Wort. "Ich wollte einmal kurz etwas klarstellen, wie es beim SVS weitergehen würde, wenn wir nicht aufsteigen", begann der Sportdirektor. Wenige Augenblicke später sprach er seinem Trainer Jens Keller eine Jobgarantie aus: "Ich möchte betonen, dass wir in dieser Konstellation weitermachen, unabhängig vom Ausgang der kommenden Spiele", so Imhof.

Sandhausen belegt den dritten Platz in der Rückrunden-Tabelle

Seine Argumente lieferte der 55-Jährige auch gleich mit: Unter Keller holte der Absteiger in sieben Hinrundenspielen 14 Punkte und steht in der Rückrunden-Tabelle auf Platz drei. Doch bislang reichte die Ausbeute nicht aus, um dem Ziel - die Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus - ernsthaft näherzukommen: Als Keller am 23. Oktober in Sandhausen übernommen hatte, betrug der Rückstand auf Platz drei nur einen Zähler mehr als in der Gegenwart (damals sieben, aktuell sechs).

Bei noch sieben ausstehenden Spielen planen die Verantwortlichen weiterhin zweigleisig. "Jens ist intensiv bei der Kaderplanung dabei, damit er die Spieler bekommt, die er für die kommende Saison braucht", erklärte der SVS-Sportdirektor.

Imhof über Hennings' Vertrag: "Sind in Gesprächen"

In diesem Prozess wird auch der Name Rouwen Hennings fallen. Der Vertrag des Routiniers, der weiterhin an den Folgen eines Muskelfaserrisses leidet und diese Saison wohl nicht mehr auflaufen wird, läuft im Sommer aus. Eine verankerte Klausel, die bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen gegriffen hätte, wird hinfällig - bislang verpasste der Stürmer schon 17 Ligaspiele. Da Hennings dennoch mit sechs Toren das interne Torjäger-Ranking anführt, ist eine Weiterbeschäftigung des Angreifers nicht auszuschließen. "Wir sind in Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit. Aber wir müssen sehen, ob er körperlich voll fit wird", erläutert Imhof.