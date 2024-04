Revanche geglückt: FCI steht im Pokalfinale und hat Dortmund im Blick

Der FC Ingolstadt hat sich im Landespokal-Halbfinale klar bei Regionalligist Illertissen durchgesetzt, der Blick geht aber schon Richtung Wochenende und damit nach Dortmund.

Nach dem überraschenden Aus des TSV 1860 München schon im Viertelfinale bei Bayernligist Pipinsried (0:1) war Ingolstadt der einzig verbliebene Drittligist im Landespokal Bayern - und der FCI löste seine Aufgabe im Halbfinale in Illertissen souverän. Mit einem 4:1 stießen die Schanzer ins Finale vor, dort wartet am 25. Mai Regionalliga-Tabellenführer Würzburger Kickers.

Illertissen hatte durch Rühle, der bis zur Winterpause für Ulm spielte und da in Ingolstadt mit 0:4 unterging, die erste dicke Chance, ehe die Schanzer die Kontrolle übernahmen und schon vor der Pause die Weichen stellten. Erst traf Grönning, der zuletzt mit seinem Last-Minute-Treffer in der Liga gegen Bielefeld einen Punkt gesichert hatte, von Dittgen mit der Hacke bedient. Dann war Kopacz nach einer Testroet-Flanke zur Stelle.

Im zweiten Durchgang ließ der FCI einige Chancen liegen, ehe Testroet einen Handelfmeter zur Vorentscheidung verwandelte. Illertissen meldete sich durch Kircicek neun Minuten vor dem Ende zwar nochmal an, doch Mause stellte den 4:1-Endstand her (85.).

Ingolstadt war die Revanche für die Niederlage im Finale vergangenes Jahr geglückt, als Illertissen mit einem 4:3 i.E. sich das Ticket für die erste DFB-Pokal-Runde gesichert hatte.

Geduldig zum Sieg - Regenerieren für Dortmund

"Das Erfolgsrezept war, dass wir geduldig geblieben sind, keine Fehler gemacht haben und dadurch den Sieg erzwungen haben", analysierte Testroet die Partie und richtete den Blick auf das anstehende Ligaspiel beim BVB II am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker): "Jetzt heißt es: Regenerieren und sich ordentlich auf die Partie am Samstag vorzubereiten, um in Dortmund drei Punkte zu holen." Das sieht auch Kopacz so: "Von nun an gilt unser Fokus allerdings erst einmal der Vorbereitung auf die Partie in Dortmund am Wochenende. Wir werden in den kommenden Tagen gut regenerieren und uns dann taktisch auf die schwierige Begegnung einstellen."