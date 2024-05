Illegale Heckflügel: Hülkenberg und Magnussen müssen aus der Box starten

Die beiden Rennwagen von Haas waren beim Qualifying in Monaco mit illegalen Heckflügeln ausgestattet. Daher wurden Nico Hülkenberg und Teamkollege Kevin Magnussen aus der Ergebnisliste gestrichen.

Nico Hülkenberg ist ebenso wie sein Teamkollege nachträglich aus den Ergebnislisten der Qualikation zum Formel-1-Klassiker in Monaco gestrichen worden. Hülkenberg hatte den zwölften Platz belegt, sein dänischer Stallrivale Kevin Magnussen kam auf Rang 15. Den Rennkommissaren zufolge waren beide Autos des amerikanischen Haas-Teams am Samstag in Monate Carlo aber mit illegalen Heckflügeln ausgestattet gewesen.

Hülkenberg und Magnussen müssen nun aus der Boxengasse an diesem Sonntag in den Großen Preis von Monaco starten. Auf dem engen Stadtkurs, auf dem Überholen praktisch nicht möglich ist, dürften beide damit recht chancenlos sein. Um überhaupt starten zu dürfen, brauchten beide auf Anfrage des Teams eine Sondererlaubnis durch die Rennkommissare, nachdem ihre Zeiten von der K.o.-Ausscheidung gestrichen worden waren.