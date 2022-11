Hummels: "Eine der größeren Enttäuschungen meiner Karriere"

Mats Hummels (33) wird die WM in Katar nur vor dem Fernseher verfolgen können. Die Enttäuschung beim Weltmeister von 2014 über die Nicht-Nominierung ist groß, daraus macht er keinen Hehl.

Was der kicker angekündigt hatte, bestätigte sich am Donnerstagmittag beim Blick auf das deutsche Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember): Zu den 26 Spielern, die in den Wüstenstaat aufbrechen dürfen, gehört nicht Dortmunds Innenverteidiger Mats Hummels.

"Wenig überraschend ist das eine der größeren Enttäuschungen meiner Karriere", schrieb der Weltmeister von 2014 kurz darauf bei Instagram. Dazu stellte er ein Bild von sich im Nationaltrikot - klatschend und mit enttäuschtem Blick. Bei der WM 2014 hatte Hummels eine zentrale Rolle gespielt, einzig im Achtelfinale wegen eines grippalen Infekts gefehlt und gegen Portugal (4:0) und Frankreich (1:0) sogar wichtige Tore erzielt. Vier Jahre später gehörte Hummels auch zum Kader, der in Russland bereits in der Gruppenphase ausschied (in zwei von drei Partien in der Startelf).

Nun bleibt Hummels, der jüngst öffentlich angekündigt hatte, "jede Rolle, die man mir gibt, so gut es geht" auszufüllen, nur die Zuschauerrolle. "Ich drücke der Mannschaft die Daumen bei der WM und werde die Zeit nutzen, um wie jedes Mal mit harter Arbeit auf eine solche Erfahrung zu reagieren", schließt der 33-Jährige sein Statement in den sozialen Netzwerken.

Kehl fühlt mit Hummels

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zeigte Verständnis für seinen einstigen Mitspieler: "Für Mats ist es sehr enttäuschend. Dass die Entscheidung so ausgefallen ist, ist für Mats sicherlich nicht leicht zu akzeptieren. Ich kann das sehr nachvollziehen." Hummels gehört in dieser Saison zu den unangefochtenen Leistungsträgern in Dortmund. Zwölf Einsätze in der Bundesliga (kicker-Notenschnitt 3,04) und vier in der Champions League (2,38) stehen bis dato für den Abwehrspezialisten zu Buche.

Bundestrainer Hansi Flick stellte am Donnerstag klar, sich nicht "gegen Mats, sondern für einen jungen Spieler entschieden" zu haben. Armel Bella Kotchap (FC Southampton), der erst einen Kurzeinsatz in der A-Nationalmannschaft vorweisen kann, sprang auf den WM-Zug auf.